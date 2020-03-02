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18:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Без шансов для аутсайдера: прогноз на матч «Детройт» — «Колорадо»

У «Красных крыльев» все плохо.

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Источник: AP 2020

Конец сезона и отпуск — все, о чем сейчас мечтают хоккеисты «Детройта». такого плохого года у «красных крыльев» не было с чемпионата-1985/86, и нынешний сезон может вообще стать худшим в истории клуба. После 67 матчей команда набрала 35 очков, у идущего 30-м в лиге «Лос-Анджелеса» на 21 очко больше.

«Ред Уингс» продолжают мало забивать и много пропускать. В последних пяти встречах только «Оттава» не смогла забросить 4 шайбы в ворота «Детрота», от «Миннесоты», например, команда из Города моторов пропустила сразу 7 — причем дома. Хороший шанс для Маккиннона, а также Ничушкина с Наместниковым, прокачать свою статистику.

Если у «Детройта» сейчас серия из 5 поражений подряд, то у «Колорадо» наоборот, 6 побед в последних 6 матчах. Команда нашла способ выигрывать без травмированных игроков ведущих звеньев Рантанена и Кадри и снова наступает на пятки лидеру Запада «Сент-Луису». Более того, по потерянным очкам «Эвеланш» уже опережает «блюзменов».

Первое место в дивизионе и конференции — важный момент для «Колорадо», тогда команда избежит встречи с «Далласом» в первом раунде плей-офф. Поэтому терять очки в матчах с такими аутсайдерами, как «Детройт» никак нельзя. Сыграем на этом и возьмем «победу “Колорадо” с форой -1,5 за 1,86» в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

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