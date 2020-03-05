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13:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Руни против бывшего клуба: прогноз на матч «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед»

Интересная встреча в Кубке Англии.

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Источник: AFP 2020

В прошлом сезоне при Лэмпарде «Дерби Каунти» был в шаге от выхода в АПЛ, но проиграл в финале плей-офф чемпионшипа «Астон Вилле». Летом клуб назначил главным тренером голландца Коку, зимой в команду перешел легендарный Руни, но дела у «Рэмс» идут не очень. В чемпионате они занимают 13-е место, а победа в прошлом туре над «Шеффилд Уэнсдэй» (3:1) стала первой за последние 5 матчей.

И все же шансы сегодня у аутсайдера есть. В настрое «Дерби Каунти» сомневаться не приходится: домашняя игра, против топ-клуба, а еще и Руни против клуба, с которой он выиграл 5 чемпионатов Англии. Уэйн, кстати, 6 раз выходил против «Манчестер Юнайтед», но еще ни разу не забивал ему.

Манкунианцы хороши в последние полтора месяца. Команда Сульшера не проигрывает уже 8 матчей, вплотную подобралась к зоне Лиги чемпионов в АПЛ и играючи разобралась с «Брюгге» в Лиге Европы (5:0). Но есть и нюансы. Один из них — через три дня их ждет манчестерское дерби, так что состав у «МЮ» сегодня ожидается неоптимальный (и это, не считая травмированных Рэшфорда и Погба).

Кубковые матчи традиционно более эмоциональны, здесь же остроты еще больше добавит сюжетная линия «Руни против «МЮ». Моменты будут у обеих команд, думается, что будут и голы. Возьмем «обе забьют за 1,81» в БК 1Х Ставка. Болельщики Руни могут также рискнуть и взять гол Уэйна за 3,74.

Андрей Санталов

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