Руни против бывшего клуба: прогноз на матч «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед»
Интересная встреча в Кубке Англии.
Интересная встреча в Кубке Англии.
В прошлом сезоне при Лэмпарде «Дерби Каунти» был в шаге от выхода в АПЛ, но проиграл в финале
И все же шансы сегодня у аутсайдера есть. В настрое «Дерби Каунти» сомневаться не приходится: домашняя игра, против
Манкунианцы хороши в последние полтора месяца. Команда Сульшера не проигрывает уже 8 матчей, вплотную подобралась к зоне Лиги чемпионов в АПЛ и играючи разобралась с «Брюгге» в Лиге Европы (5:0). Но есть и нюансы. Один из них — через три дня их ждет манчестерское дерби, так что состав у «МЮ» сегодня ожидается неоптимальный (и это, не считая травмированных Рэшфорда и Погба).
Кубковые матчи традиционно более эмоциональны, здесь же остроты еще больше добавит сюжетная линия «Руни против «МЮ». Моменты будут у обеих команд, думается, что будут и голы. Возьмем «обе забьют за 1,81» в БК 1Х Ставка. Болельщики Руни могут также рискнуть и взять гол Уэйна за 3,74.
Андрей Санталов