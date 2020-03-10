Моуринью попрощается с Лигой чемпионов: прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»
Жозе останется без трофеев в этом сезоне.
Жозе останется без трофеев в этом сезоне.
Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» составляет уже 5 матчей, а выезд в Лейпциг тоже не сулит ничего хорошего. К травмированным Кейну и Сону добавился новичок Бергвейн, в атаке Моуринью может рассчитывать только на Алли (8 голов в 22 матчах АПЛ) и Моуру (4 гола в 27 матчах АПЛ). Не густо.
«РБ Лейпциг» чуть отпустил «Баварию» в бундеслиге, не сумев обыграть «Вольфсбург» в последнем туре, но к Лиге чемпионов должен быть готов хорошо. В Лондоне подопечные Нагельсманна вчистую переиграли «Тоттенхэм», и только невезение при реализации моментов не позволило им победить с более крупным счетом.
Немецкая команда давно уже не знает поражений на своем стадионе — последний раз «Лейпциг» проигрывал дома 2 октября «Лиону». Интересно, что главный бомбардир «РБ» Вернер еще не забивал в домашних матчах ЛЧ: ноль голов, 22 удара по воротам в 6 играх. В гостях же у него 7 голов после 14 ударов.
«Тоттенхэм» уже выбыл из Кубка лиги и Кубка Англии, теперь, если не случится
Андрей Санталов