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16:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью попрощается с Лигой чемпионов: прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»

Жозе останется без трофеев в этом сезоне.

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Источник: AP 2020

Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» составляет уже 5 матчей, а выезд в Лейпциг тоже не сулит ничего хорошего. К травмированным Кейну и Сону добавился новичок Бергвейн, в атаке Моуринью может рассчитывать только на Алли (8 голов в 22 матчах АПЛ) и Моуру (4 гола в 27 матчах АПЛ). Не густо.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/8 финала, 10.03.2020, 23:00

РБ Лейпциг-Тоттенхэм Хотспур-

«РБ Лейпциг» чуть отпустил «Баварию» в бундеслиге, не сумев обыграть «Вольфсбург» в последнем туре, но к Лиге чемпионов должен быть готов хорошо. В Лондоне подопечные Нагельсманна вчистую переиграли «Тоттенхэм», и только невезение при реализации моментов не позволило им победить с более крупным счетом.

Немецкая команда давно уже не знает поражений на своем стадионе — последний раз «Лейпциг» проигрывал дома 2 октября «Лиону». Интересно, что главный бомбардир «РБ» Вернер еще не забивал в домашних матчах ЛЧ: ноль голов, 22 удара по воротам в 6 играх. В гостях же у него 7 голов после 14 ударов.

«Тоттенхэм» уже выбыл из Кубка лиги и Кубка Англии, теперь, если не случится мини-чуда, прошлогоднего финалиста ЛЧ ждет вылет из главного еврокубкового турнира. Ставка на сегодняшний матч — «победа “РБ Лейпциг” с форой -1 за 1,94» в БК Winline.

Андрей Санталов

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