Экс-чемпион остановит лидера чемпионата: прогноз на матч БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»

Судя по последнему матчу, БАТЭ ожил после неудач на старте сезона. Команда из Борисова катком прошлась по «Минску»: забили три гола, а могли забивать все шесть. Отметим два результативных паса Настасича и, конечно, прямой гол с углового Нехайчика.



«Торпедо-БелАЗ» в 4-м туре остановил лидера чемпионата «Энергетик-БГУ» и сам вышел на первое место в таблице. Клуб из Жодино тащит бразилец Рамос, красиво забивший в последнем матче дальним ударом. У легионера два гола и передача, больше действиями в атаке у торпедовцев особо никто не выделяется, поэтому моментов в нападении создается немного.



От хозяев ждут в этом матче только победы, и здесь с букмекерами можно согласиться. Экс-чемпиону пора возвращаться в группу лидеров, и показанная в прошлом туре игра убеждает в этом. Возьмем «победу БАТЭ с форой -1 за 1,81» в БК 1Х Ставка.



Еще один вариант — более аккуратный. «Торпедо-БелАЗ» забивает немного, а вот в обороне играет строго и пропускает совсем мало. Так что для тех, кто не любит особо рисковать, есть такая ставка в БК Betcity: «БАТЭ не проиграет и тотал голов меньше 3,5 за 1,53».



Андрей Санталов