Ставим на фаворита: прогноз на матч «Фрайбург» — «Боруссия» Менхенгладбах

«Фрайбург» угодил в кризис еще до паузы в чемпионате Германии, и пока так и не придумал, как из него выйти. В мае самобытная команда Штрайха два матча свела вничью и два проиграла — причем оба дома. Формально «Фрайбургу» 4 очка до зоны Лиги Европы, шансов догнать «Вольфсбург» с такой игрой немного.
«Боруссия» же в полном порядке, что и подтвердил последний матч с «Унионом» (4:1). Плеа и Тюрам раздавали передачи и забивали, прилично улучшив свою статистику. После перерыва «Боруссия» лишь раз оступилась, проиграв «Байеру», и продолжает бороться за Лигу чемпионов.
Именно разница в мотивации команд (помимо мастерства) должна сказаться сегодня вечером. Гладбаху нельзя упускать вперед конкурентов, любая потеря очков может стать критической. Так что берем «победу “Боруссии” за 1,74» в БК Winline.
«Фрайбург» — это еще и одна из самых джентльменских команд бундеслиги: в 29 матчах его игроки получили только 35 желтых карточек. В 4 последних встречах у хозяев два предупреждения, поэтому доверимся статистике и возьмем «индивидуальный тотал желтых карточек “Фрайбурга” меньше 1,5 за 1,75» в БК Betcity.
Андрей Санталов