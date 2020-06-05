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13:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставим на фаворита: прогноз на матч «Фрайбург» — «Боруссия» Менхенгладбах

Топ-клуб против середняка.

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Источник: AFP 2020

«Фрайбург» угодил в кризис еще до паузы в чемпионате Германии, и пока так и не придумал, как из него выйти. В мае самобытная команда Штрайха два матча свела вничью и два проиграла — причем оба дома. Формально «Фрайбургу» 4 очка до зоны Лиги Европы, шансов догнать «Вольфсбург» с такой игрой немного.

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«Боруссия» же в полном порядке, что и подтвердил последний матч с «Унионом» (4:1). Плеа и Тюрам раздавали передачи и забивали, прилично улучшив свою статистику. После перерыва «Боруссия» лишь раз оступилась, проиграв «Байеру», и продолжает бороться за Лигу чемпионов.

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Именно разница в мотивации команд (помимо мастерства) должна сказаться сегодня вечером. Гладбаху нельзя упускать вперед конкурентов, любая потеря очков может стать критической. Так что берем «победу “Боруссии” за 1,74» в БК Winline.

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«Фрайбург» — это еще и одна из самых джентльменских команд бундеслиги: в 29 матчах его игроки получили только 35 желтых карточек. В 4 последних встречах у хозяев два предупреждения, поэтому доверимся статистике и возьмем «индивидуальный тотал желтых карточек “Фрайбурга” меньше 1,5 за 1,75» в БК Betcity.

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Андрей Санталов

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