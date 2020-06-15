Ждем голы в Испании: прогноз на матч «Бетис» — «Гранада»
Коэффициент очень хорош.
Коэффициент очень хорош.
«Бетис» проиграл в севильском дерби, и сегодня у команды есть шанс отыграться за это поражение на «Гранаде». Группа атаки хозяев Фекир — Морон — Хоакин (24 гола на троих) в строю и готова выйти с первых минут. «Бетис» не решает особых задач в этой части сезона, но лишь две победы в 2020-м наверняка напрягают главного тренера Руби.
«Гранада» в
Много голов в матчах «Бетиса» (особенно домашних) — это тренд этого сезона. В 9 последних играх дома «огурцы» и их соперники забивали 3 мяча и больше — причем «Бетис» часто сам забивает минимум дважды за матч. Проверим эту закономерность: первая ставка — «тотал голов больше 2,5 за 2,1» в БК Betcity.
Еще один интересный момент — игроки «Гранады» любят фолить гораздо больше «Бетис». «Огурцы», правда, удивили, нарушив 16 раз в матче с «Севильей», но спишем это на дерби. Для «Гранады» же 13−15 нарушений — это норма. В последней встрече ее игроки перефолили даже чемпиона по нарушениям — «Хетафе»! Сегодня тоже предлагаем взять «победу “Гранады” по фолам с форой -3 з 1,75» в БК 1Х Ставка.
Андрей Санталов