Ждем голы в Испании: прогноз на матч «Бетис» — «Гранада»

Источник: AP 2020

«Бетис» проиграл в севильском дерби, и сегодня у команды есть шанс отыграться за это поражение на «Гранаде». Группа атаки хозяев Фекир — Морон — Хоакин (24 гола на троих) в строю и готова выйти с первых минут. «Бетис» не решает особых задач в этой части сезона, но лишь две победы в 2020-м наверняка напрягают главного тренера Руби.

«Гранада» в каком-то смысле — открытие этого сезона. Выйдя в Ла Лигу из сегунды, в первом круге андалусийский клуб долго держался в первой шестерке в турнирной таблице. Потом результаты стали похуже, но нынешнее 9-е место — это уже достижение для «Гранады». После рестарта чемпионата Испании она успела еще раз многих удивить, обыграв «Хетафе» 2:1.

Много голов в матчах «Бетиса» (особенно домашних) — это тренд этого сезона. В 9 последних играх дома «огурцы» и их соперники забивали 3 мяча и больше — причем «Бетис» часто сам забивает минимум дважды за матч. Проверим эту закономерность: первая ставка — «тотал голов больше 2,5 за 2,1» в БК Betcity.