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12:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Сарри выиграет первый трофей в Италии: прогноз на матч «Наполи» — «Ювентус»

Гаттузо подождет.

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Источник: AP 2020

«Ювентус» не без приключений, но прошел-таки «Милан» в полуфинале Кубка Италии (1:1 и 0:0), и теперь готов выиграть этот турнир в 4-й раз за последние 5 лет. Особенно важен сегодняшний финал для тренера Сарри, у которого до этого не было трофеев в Италии. Как это ни странно, но есть вопросы к форме Роналду: Криштиану не забил пенальти «Милану», а потом был почти незаметен.

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«Наполи» удивил, одолев «Интер» в полуфинале. Команда Конте давила весь матч, но одна удачная контратака позволила неаполитанцам пройти дальше. В Кубке «Наполи» не побеждал с 2014 года, и в мотивации коллектива Гаттузо сомневаться не приходиться. Тем более, Дженнаро накануне финала выгнал с тренировки одного из игроков, не увидев у него нужного настроя.

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«Наполи» комфортно себя чувствует в роли андердога, но на стороне «Юве» опыт и знание, как побеждать в решающих играх. Да и в два подряд неудачных матча Роналду верится с трудом. Поставим здесь на фаворита, тем более коэффициент очень хорош: «победа “Ювентуса” за 2,06» в БК Winline.

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Матчи «Наполи» и «Ювентуса» часто получаются голевыми (сразу вспоминается 4:3 в первом круге), но финал — это другое дело, и к тому же он, само собой, пройдет без болельщиков. Команда, забившая первой, сосредоточится на обороне и не будет лететь вперед, так что второй ставкой на эту игру выбираем «тотал меньше 2,5 за 1,79» в БК Betcity.

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Андрей Санталов

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