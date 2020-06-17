Сарри выиграет первый трофей в Италии: прогноз на матч «Наполи» — «Ювентус»
Гаттузо подождет.
Гаттузо подождет.
«Ювентус» не без приключений, но
«Наполи» удивил, одолев «Интер» в полуфинале. Команда Конте давила весь матч, но одна удачная контратака позволила неаполитанцам пройти дальше. В Кубке «Наполи» не побеждал с 2014 года, и в мотивации коллектива Гаттузо сомневаться не приходиться. Тем более, Дженнаро накануне финала выгнал с тренировки одного из игроков, не увидев у него нужного настроя.
«Наполи» комфортно себя чувствует в роли андердога, но на стороне «Юве» опыт и знание, как побеждать в решающих играх. Да и в два подряд неудачных матча Роналду верится с трудом. Поставим здесь на фаворита, тем более коэффициент очень хорош: «победа “Ювентуса” за 2,06» в БК Winline.
Матчи «Наполи» и «Ювентуса» часто получаются голевыми (сразу вспоминается 4:3 в первом круге), но финал — это другое дело, и к тому же он, само собой, пройдет без болельщиков. Команда, забившая первой, сосредоточится на обороне и не будет лететь вперед, так что второй ставкой на эту игру выбираем «тотал меньше 2,5 за 1,79» в БК Betcity.
Андрей Санталов