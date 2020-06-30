На что поставить в дерби всея Руси? Прогноз на матч ЦСКА — «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА давно не подходил в таком плохом состоянии к дерби. Гончаренко то уезжает из клуба, то возвращается, лидеры клуба не тянут, побед в РПЛ нет уже 7 матчей. В центре обороны играют молодые Дивеев и Карпов (с соответствующим количеством ошибок), в полузащите не хватает Ахметова, а Чалов не забивает уже 9 матчей подряд. Пока ЦСКА еще держится на пятом, еврокубковом, месте в чемпионате, но будущее армейцев выглядит мрачновато.

«Спартак» же хоть и не дожал «Уфу», но смотрится неплохо после рестарта РПЛ. Моменты возникают и после контратак, и после стандартов. Стилистически ЦСКА — удобная команда для красно-белых, армейцы часто допускают быстрые атаки на свои ворота (матч с «Зенитом» лишний раз это подтвердил), а Бакаев, Соболев и Понсе умеют ими пользоваться.

В случае победы сегодня «Спартак» приблизится к ЦСКА на два очка, хотя нужна ли дополнительная мотивация на дерби? Команда Тедеско сейчас просто выглядит лучше, в клубе нет такого хаоса, как у соперника, поэтому выбираем «победу “Спартака” за 2,72» в БК Tennisi. Для подстраховки можно взять победу «Спартака» с форой 0 за 1,9 — тоже вполне хороший коэффициент.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 25, 30.06.2020, 20:30 ЦСКА - Спартак -

Еще один интересный вариант — «обе забьют за 1,76» в БК Winline. В суперзрелищном кубковом матче в марте команды успели забить друг другу уже к 17-й минуте. Оборона красно-белых тоже неидеальна, и в дерби нервничают и ошибаются даже опытные футболисты. Да и безголевая серия ЦСКА все-таки должна когда-то прерваться!