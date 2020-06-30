Непростые времена для Месси: прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико»

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«Барселона» снова в кризисе — словно тренер Вальверде никуда и не уходил. Судя по матчу с «Сельтой» (2:2), у команды потерян контакт с Сетьеном, лидеры недовольны его тактикой и заменами. Месси отдал две передачи на Суареса в последней игре, но сам не забивает уже три матча подряд (а всего в 10 матчах из 16 при Сетьене). Сейчас у Лео 26 голов в сезоне, обычно же он забивает не меньше 40. Добавим к этому упущенное первом месте в Ла Лиге — атмосфера в команде явно не самая хорошая.

«Атлетико», напротив, поправил свои дела после возобновления чемпионата. Четыре победы подряд (три из них классика жанра — с разницей в один мяч), и мадридцы уже третьи в Ла Лиге, за попадание в Лигу чемпионов можно не беспокоиться. Всего в пяти июньских встречах команда Симеоне пропустила лишь два гола — вратарь Облак в большом порядке, хоть и моментов у его ворот возникает немного. «Атлетико» сегодня выйдет без Коке, с ним в составе мадридцы не проигрывали в этом году.

Букмекеры справедливо не ждут большого количества голов в этом матче. Во встречах «Барсы» с «Атлетико» и так в последние годы больше двух мячей не забивали (5 матчей из 5). На эту статистику накладывается и суперплотный календарь, футболисты явно должны уже подустать. Так что первой ставкой на матч выберем «тотал меньше 2,5 голов за 1,92» в БК «Марафон».