Дуэль двух лучших команд Англии: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Источник: AP 2020

Год назад в таком матче решалась судьба титула в АПЛ, сегодня же игра не имеет турнирного значения. «Ливерпуль» — чемпион, команда уже успела отпраздновать первый успех в Англии за 30 лет, не исключено, что праздник длился не один день. Клопп наверняка захочет побить главные рекорды «Манчестер Сити» в АПЛ (100 очков, 32 победы за сезон), но сегодня мерсисайдцам будет непросто играть в футбол.

Особая мотивация на этот матч будет у «Сити». Известно, что футболистам «Ливерпуля» на «Этихаде» устроят чемпионский коридор, наверняка самолюбие Гвардиолы и его игроков взыграет, и они захотят немедленного реванша. К тому же только с Клоппом у Пепа отрицательная статистика (7 побед, 9 поражений), и сегодня хороший шанс ее поправить.

По предматчевым раскладам преимущество в этой встрече у «горожан», но давайте подстрахуемся и возьмем так: «Манчестер Сити» не проиграет и тотал голов меньше 3,5 за 2,14" в БК 1Х Ставка. Все-таки сложно ждать голевую феерию от команд, играющих каждые 3−4 дня.