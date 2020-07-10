Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Алавес
Футбол. Зарубежный
9.07
Атлетик
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
9.07
Верона
Интер
22
Футбол. Зарубежный
9.07
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
03
Футбол. Зарубежный
9.07
СПАЛ
Удинезе
03
Все события
Фоторепортажи
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
10:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Новое испытание для «Спартака», битва лучших клубов Италии, а Слуцкий в гостях у ЦСКА

Помогаем выиграть миллион.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

БК Winline запустила проект «Х5 — игра на миллион». Принять в нем участие может каждый желающий, для этого нужно лишь установить приложение Winline и угадать исходы 5 матчей. Участие в игре бесплатное, победители получат приз — миллион рублей.

«Сочи» — «Спартак»

Прогноз: ничья за 3.30

Премьер-лига 2019/2020
Тур 28, 11.07.2020, 20:30

Сочи-Спартак-

«Спартак» провел 4 эмоциональных матча подряд — и набрал в них всего два очка. Неудачные результаты, перестановки в руководстве — все это будет давить на команду, которая к тому же выйдет на игру без Тедеско. Федун уже призвал своих футболистов потерпеть до конца сезона, акцент явно будет сделан на полуфинале Кубка с «Зенитом». «Сочи» достойно смотрелся и с чемпионом России, и до этого с «Локомотивом», но тоже уже сильно устал от матчей каждые 3−4 дня. Стартовый состав не железный, а усилить игру со скамейки особо некем.

«Ювентус» — «Аталанта»

Прогноз: «Ювентус» победит и тотал меньше 3.5 за 3.19.

Италия 2019/2020
Тур 32, 11.07.2020, 22:45

Ювентус-Аталанта-

Битва двух лучших команд серии А 2020 года. «Ювентус» после рестарта ушел в отрыв от «Лацио», которого должно хватить для 9-го подряд чемпионства. При этом туринцы удивительным образом проиграли «Милану», ведя в счете 2:0. «Аталанта» мощно разогналась — 11 побед подряд! — и если кто-то и может остановить бергамасков, то только команда Сарри. Второго подряд «затмения» (как с «Миланом») с «Юве» не должно случиться, «Аталанта» теперь тоже не пропускает голы с прежней легкостью, так что много мячей тут не ждем.

«Тоттенхэм» — «Арсенал»

Прогноз: «Арсенал» победит за 2.69.

Англия 2019/2020
Тур 35, 12.07.2020, 18:30

Тоттенхэм Хотспур-Арсенал-

К дерби Северного Лондона команды подходят в неравных условиях: волею календаря «Арсенал» получил на два дня отдыха больше. Вообще «канониры» удивили этим летом, ведь после разгрома от «Ман Сити» и поражения от «Брайтона» казалось, что они совсем развалятся. Но даже без основного вратаря команда Артеты выиграла 4 матча подряд и едва не хлопнула «Лестер». «Тоттенхэм» же чередует удачные результаты с неудачными, и в этом дерби подопечным Моуринью будет тяжело устоять против более свежего соперника.

ЦСКА — «Рубин»

Прогноз: ЦСКА победит с разницей 1 за 3.71.

Премьер-лига 2019/2020
Тур 28, 12.07.2020, 18:30

ЦСКА-Рубин-

Особый матч для Слуцкого — против клуба, с которым трижды выиграл чемпионат России. Но к этой встрече казанцы подходят в роли явного аутсайдера. ЦСКА как подменили после возвращения Гончаренко: сначала 2:0 со «Спартаком», затем 4:0 с «Ахматом» и «Оренбургом». Особенно хороши Влашич и Чалов, забившие на двоих 6 голов в этих матчах. У армейцев даже появился шанс попасть в Лигу чемпионов, так что здесь их устроит только победа. В третью подряд голевую феерию при этом не верится, поэтому выбираем победу с разницей в 1 гол.

«Наполи» — «Милан»

Прогноз: ничья за 3.51.

Италия 2019/2020
Тур 32, 12.07.2020, 22:45

Наполи-Милан-

Еще одна встреча с бывшей. Символ «Милана» Гаттузо за полгода в «Наполи» успел взять первый трофей в качестве тренера, а теперь готовит сюрпризы для «россонери». После рестарта неаполитанцы проиграли только «Аталанте» — подготовка к Лиге чемпионов в августе явно проходит хорошо. «Милан» же, отгрузив 3 мяча «Лацио» и 4 (!) «Ювентусу», показал, что с ним шутки плохи. Ибрагимович вернулся и дает мастер-классы пенальтистам, Ребич продолжает забивать — в общем, команда Пиоли в порядке. Шансы обоих клубов здесь примерно равны, так что логично в этом противостоянии поставить на ничью.

В 37-м туре игры X5 было 65 победителей! Из них 16 человек получили по 62.500₽, а 49 участников забрали денежный выигрыш в размере 20.400₽ .

Получи купон на участие в игре Х5 всего лишь за регистрацию на Winline. Не упусти свой шанс выиграть миллион!

Андрей Санталов

Матчи еврокубков пройдут без зрителей до дальнейших указаний
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов России
СМИ: Гаттузо продлит контракт с «Наполи» до 2023 года
UFC обвинили в «ограблении» бойцов
Британские гимнастки пожаловались на физическое насилие
Тьерри Анри встал на одно колено в рамках акции (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь