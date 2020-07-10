Новое испытание для «Спартака», битва лучших клубов Италии, а Слуцкий в гостях у ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

БК Winline запустила проект «Х5 — игра на миллион». Принять в нем участие может каждый желающий, для этого нужно лишь установить приложение Winline и угадать исходы 5 матчей. Участие в игре бесплатное, победители получат приз — миллион рублей.



«Сочи» — «Спартак»



Прогноз: ничья за 3.30

Премьер-лига 2019/2020 Тур 28, 11.07.2020, 20:30 Сочи - Спартак -

«Спартак» провел 4 эмоциональных матча подряд — и набрал в них всего два очка. Неудачные результаты, перестановки в руководстве — все это будет давить на команду, которая к тому же выйдет на игру без Тедеско. Федун уже призвал своих футболистов потерпеть до конца сезона, акцент явно будет сделан на полуфинале Кубка с «Зенитом». «Сочи» достойно смотрелся и с чемпионом России, и до этого с «Локомотивом», но тоже уже сильно устал от матчей каждые 3−4 дня. Стартовый состав не железный, а усилить игру со скамейки особо некем.

«Ювентус» — «Аталанта»



Прогноз: «Ювентус» победит и тотал меньше 3.5 за 3.19.

Италия 2019/2020 Тур 32, 11.07.2020, 22:45 Ювентус - Аталанта -

Битва двух лучших команд серии А 2020 года. «Ювентус» после рестарта ушел в отрыв от «Лацио», которого должно хватить для 9-го подряд чемпионства. При этом туринцы удивительным образом проиграли «Милану», ведя в счете 2:0. «Аталанта» мощно разогналась — 11 побед подряд! — и если кто-то и может остановить бергамасков, то только команда Сарри. Второго подряд «затмения» (как с «Миланом») с «Юве» не должно случиться, «Аталанта» теперь тоже не пропускает голы с прежней легкостью, так что много мячей тут не ждем.

«Тоттенхэм» — «Арсенал»



Прогноз: «Арсенал» победит за 2.69.

Англия 2019/2020 Тур 35, 12.07.2020, 18:30 Тоттенхэм Хотспур - Арсенал -

К дерби Северного Лондона команды подходят в неравных условиях: волею календаря «Арсенал» получил на два дня отдыха больше. Вообще «канониры» удивили этим летом, ведь после разгрома от «Ман Сити» и поражения от «Брайтона» казалось, что они совсем развалятся. Но даже без основного вратаря команда Артеты выиграла 4 матча подряд и едва не хлопнула «Лестер». «Тоттенхэм» же чередует удачные результаты с неудачными, и в этом дерби подопечным Моуринью будет тяжело устоять против более свежего соперника.

ЦСКА — «Рубин»



Прогноз: ЦСКА победит с разницей 1 за 3.71.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 28, 12.07.2020, 18:30 ЦСКА - Рубин -

Особый матч для Слуцкого — против клуба, с которым трижды выиграл чемпионат России. Но к этой встрече казанцы подходят в роли явного аутсайдера. ЦСКА как подменили после возвращения Гончаренко: сначала 2:0 со «Спартаком», затем 4:0 с «Ахматом» и «Оренбургом». Особенно хороши Влашич и Чалов, забившие на двоих 6 голов в этих матчах. У армейцев даже появился шанс попасть в Лигу чемпионов, так что здесь их устроит только победа. В третью подряд голевую феерию при этом не верится, поэтому выбираем победу с разницей в 1 гол.

«Наполи» — «Милан»



Прогноз: ничья за 3.51.

Италия 2019/2020 Тур 32, 12.07.2020, 22:45 Наполи - Милан -

Еще одна встреча с бывшей. Символ «Милана» Гаттузо за полгода в «Наполи» успел взять первый трофей в качестве тренера, а теперь готовит сюрпризы для «россонери». После рестарта неаполитанцы проиграли только «Аталанте» — подготовка к Лиге чемпионов в августе явно проходит хорошо. «Милан» же, отгрузив 3 мяча «Лацио» и 4 (!) «Ювентусу», показал, что с ним шутки плохи. Ибрагимович вернулся и дает мастер-классы пенальтистам, Ребич продолжает забивать — в общем, команда Пиоли в порядке. Шансы обоих клубов здесь примерно равны, так что логично в этом противостоянии поставить на ничью.

В 37-м туре игры X5 было 65 победителей! Из них 16 человек получили по 62.500₽, а 49 участников забрали денежный выигрыш в размере 20.400₽ .

Получи купон на участие в игре Х5 всего лишь за регистрацию на Winline. Не упусти свой шанс выиграть миллион!