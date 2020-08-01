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13:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Кто возьмет Кубок Англии? Прогноз на матч «Арсенал» — «Челси»

Артета против Лэмпарда.

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Источник: Reuters

Скомканный сезон для «Арсенала»: смена тренера, лишь 8-е место в чемпионате, но сегодня есть шанс все-таки выиграть Кубок и попасть в Лигу Европы. Артета возглавил «канониров» в конце декабря и за это время попробовал несколько расстановок. Самой эффективной оказалась схема 3−4−3, центр защиты стал менее уязвим. Теперь «Арсенал» меньше владеет мячом, но пропускает при этом меньше гола за игру, а очков набирает больше. Самое важное, с новой тактикой «Арсенал» недавно обыграл и «Ливерпуль», и «Манчестер Сити», вынуждая соперников ошибаться за счет прессинга.

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«Челси» в первый сезон Лэмпарда все-таки зацепился за Лигу чемпионов в АПЛ, и теперь постарается добыть первый трофей для молодого тренера. «Синие» остаются достаточно молодой командой и пока что не показывают стабильной игры. Это не касается группы атаки: Жиру забивает в 4 последних матчах подряд, очень хороши также Пулишич и Маунт. В порядке этим летом был и Виллиан, для него эта игра станет последней в составе «Челси».

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Команды близки по уровню, но мотивации все же сегодня должно быть больше у игроков «Арсенала» — иначе сезон получится совсем провальным. К тому же Кубок Англии — любимый турнир «канониров», они выигрывали его чаще других клубов, а если доходят до финала, то почти всегда побеждают (8 побед в последних 9 финалах). Букмекеры считают фаворитом «Челси», так что мы спокойно можем подстраховаться: «Арсенал» победит с форой 0 за 2,48 в БК Winline.

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Еще одна ставка — «индивидуальный тотал “Арсенала” больше 1», в БК Betcity на это дают коэффициент 1,83. Атакующее трио «канониров» Пепе — Ляказетт — Обамеянг с удовольствием наказывают соперников за ошибки в последних матчах, а оборона «Челси» — не самая надежная линия в команде Лэмпарда. В личных встречах «Арсенал» также обычно забивает «Челси» минимум гол, так что риск здесь кажется минимальным.

Андрей Санталов

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