Кто возьмет Кубок Англии? Прогноз на матч «Арсенал» — «Челси»
Артета против Лэмпарда.
Артета против Лэмпарда.
Скомканный сезон для «Арсенала»: смена тренера, лишь 8-е место в чемпионате, но сегодня есть шанс
«Челси» в первый сезон Лэмпарда
Команды близки по уровню, но мотивации все же сегодня должно быть больше у игроков «Арсенала» — иначе сезон получится совсем провальным. К тому же Кубок Англии — любимый турнир «канониров», они выигрывали его чаще других клубов, а если доходят до финала, то почти всегда побеждают (8 побед в последних 9 финалах). Букмекеры считают фаворитом «Челси», так что мы спокойно можем подстраховаться: «Арсенал» победит с форой 0 за 2,48 в БК Winline.
Еще одна ставка — «индивидуальный тотал “Арсенала” больше 1», в БК Betcity на это дают коэффициент 1,83. Атакующее трио «канониров» Пепе — Ляказетт — Обамеянг с удовольствием наказывают соперников за ошибки в последних матчах, а оборона «Челси» — не самая надежная линия в команде Лэмпарда. В личных встречах «Арсенал» также обычно забивает «Челси» минимум гол, так что риск здесь кажется минимальным.
Андрей Санталов