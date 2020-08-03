Шанс заработать на НБА: прогноз на матч «Вашингтон» — «Индиана»
Когда баскетбол приносит прибыль.
Когда баскетбол приносит прибыль.
«Вашингтон» приехал доигрывать сезон во Флориду с призрачной надеждой на
У «Индианы» тоже есть проблемы с составом. Первый матч после рестарта пришлось играть без двух баскетболистов основного состава: Сабониса и Брогдона. Но даже в такой ситуации «Пэфсерс» взяли непростой матч у «Филадельфии» благодаря геройству Уоррена — он набрал 53 очка, попав при этом 9 трешек из 12. «Индиана» вполне может подвинуть «Майами» с 4-й позиции на Востоке, хотя в этом
Тем не менее, «Индиана» должна сегодня побеждать. Помимо разницы в классе скажется еще и то, что «Вашингтон» будет проводить второй матч за два дня, это всегда непросто. Фора в 8 очков выглядит разумно, «Уизардс» оба матча во Флориде проиграли как минимум с такой разницей. К тому же у них и в общем по сезону одна из худших защит в лиге. Берем «победу “Индианы” с форой -7,5 за 1,99» в БК «Марафон».
А вот как раз у «Индианы» с защитой все в порядке. В регулярке она давала соперникам набирать в среднем 107,9 очков за матч (7-й показатель в НБА). Уставший соперник вряд ли покажет чудеса в атаке, так что есть смысл взять «индивидуальный тотал “Вашингтона” меньше 110 за 1,9» в БК 1Х Ставка.
Андрей Санталов