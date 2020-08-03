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16:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Шанс заработать на НБА: прогноз на матч «Вашингтон» — «Индиана»

Когда баскетбол приносит прибыль.

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Источник: AP 2020

«Вашингтон» приехал доигрывать сезон во Флориду с призрачной надеждой на плей-офф. «Уизардс» этим летом остались без двух главных снайперов Била и Бертанса (Уолл и вовсе пропустил весь сезон). Приходится тащить молодым: Робинсону, Брайанту и Начимуре, но этого, конечно, мало. «Вашингтон» уже проиграл «Финиксу» и «Бруклину», а впереди матчи с топами. Сейчас «волшебники» отстают от 8-го места на 7 побед, а чтобы сыграть в квалификации плей-офф с 9-го места, им нужно отставать минимум на 4 победы. И без того небольшие шансы на успех стали совсем крошечными.

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У «Индианы» тоже есть проблемы с составом. Первый матч после рестарта пришлось играть без двух баскетболистов основного состава: Сабониса и Брогдона. Но даже в такой ситуации «Пэфсерс» взяли непростой матч у «Филадельфии» благодаря геройству Уоррена — он набрал 53 очка, попав при этом 9 трешек из 12. «Индиана» вполне может подвинуть «Майами» с 4-й позиции на Востоке, хотя в этом плей-офф, этого никакого преимущества не дает, так как все играют на нейтральных площадках.

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Тем не менее, «Индиана» должна сегодня побеждать. Помимо разницы в классе скажется еще и то, что «Вашингтон» будет проводить второй матч за два дня, это всегда непросто. Фора в 8 очков выглядит разумно, «Уизардс» оба матча во Флориде проиграли как минимум с такой разницей. К тому же у них и в общем по сезону одна из худших защит в лиге. Берем «победу “Индианы” с форой -7,5 за 1,99» в БК «Марафон».

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А вот как раз у «Индианы» с защитой все в порядке. В регулярке она давала соперникам набирать в среднем 107,9 очков за матч (7-й показатель в НБА). Уставший соперник вряд ли покажет чудеса в атаке, так что есть смысл взять «индивидуальный тотал “Вашингтона” меньше 110 за 1,9» в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

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