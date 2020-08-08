Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Енисей
Динамо Бр
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Шинник
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Иртыш
Футбол. Премьер-лига
16:00
Химки
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
16:30
Чертаново
Томь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:00
Велес
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Факел
Футбол. Премьер-лига
18:30
Тамбов
Ростов
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чайка
Алания
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Волгарь
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Челси
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Наполи
Все события
Фоторепортажи
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
11:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Экзамен для новичка РПЛ: прогноз на матч ЦСКА — «Химки»

Удобный соперник для армейцев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Перед началом сезона ЦСКА успел купить нового нападающего — 21-летнего Гайча из Аргентины. 8,5 млн евро в последние годы — серьезные траты для армейцев. Интересно, что красно-синие купили форварда, хотя Чалов при этом остается в команде. В остальном состав ЦСКА, по сути, все тот же. Гончаренко предстоит придумать, как попасть с ним в топ-3 РПЛ, ведь два последних сезона армейцы финишировали четвертыми.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Химки» — команда-загадка. Этим летом они играли только на Кубок и сначали выбили «Урал», а затем достойно смотрелись в финале с «Зенитом». При этом подмосковный клуб долго раздумывал, выходить ли в премьер-лигу, сменил гендиректора и со скандалом уволили тренера Юрана. Тем не менее, впервые с 2013 года «Химки» в РПЛ, но перспективы их пока видятся очень сомнительными.

Во время загрузки произошла ошибка.


Для ЦСКА это удобный соперник на старте сезона. Армейцы закономерно считаются фаворитами, при этом на их чистую победу в БК «Олимп» дают вполне приличные 1,65. Новому тренеру «Химок» Гунько нужно время, чтобы разобраться со своими игроками, но этим летом по известным причинам времени нет, так что с такой сырой командой у красно-синих не должно быть проблем.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне ЦСКА вместе с «Зенитом» был лучшей командой России по угловым, особенно армейцы были активны в этом плане в первом тайме. Представьте только: после рестарта РПЛ они выиграли 7 матчей из 8 по корнерам (только с «Рубином» была ничья) и выиграла все 8 матчей в первом тайме по ним. Такой статистикой грех не воспользоваться — заряжаем на «победу ЦСКА по угловым в первом тайме за 1,62» в БК Betcity. В принципе, можно рискнуть и взять фору -1,5 за 2.28, у армейцев она проходила в 6 из последних 8 игр.

Андрей Санталов

ЛЧ: Рекорд Роналду не спас «Ювентус», Варан «прибил» «Реал»
Малкин вылетел из плей-офф КС, не забив самой слабой команде
Трофеи «Зенита» почти не удивляют: итоги матча за Суперкубок РФ
Не надо хоронить «Торонто». Он спасся за 23 секунды до конца
Волейболистка рассказала, о чем шутят в раздевалках (фото)
Не игравший в сезоне Дюрант получит 1 млн долларов за плей-офф
Олейник против Льюиса: чего ждать от главного боя выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь