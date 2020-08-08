Экзамен для новичка РПЛ: прогноз на матч ЦСКА — «Химки»

Источник: РИА "Новости"

Перед началом сезона ЦСКА успел купить нового нападающего — 21-летнего Гайча из Аргентины. 8,5 млн евро в последние годы — серьезные траты для армейцев. Интересно, что красно-синие купили форварда, хотя Чалов при этом остается в команде. В остальном состав ЦСКА, по сути, все тот же. Гончаренко предстоит придумать, как попасть с ним в топ-3 РПЛ, ведь два последних сезона армейцы финишировали четвертыми.

«Химки» — команда-загадка. Этим летом они играли только на Кубок и сначали выбили «Урал», а затем достойно смотрелись в финале с «Зенитом». При этом подмосковный клуб долго раздумывал, выходить ли в премьер-лигу, сменил гендиректора и со скандалом уволили тренера Юрана. Тем не менее, впервые с 2013 года «Химки» в РПЛ, но перспективы их пока видятся очень сомнительными.



Для ЦСКА это удобный соперник на старте сезона. Армейцы закономерно считаются фаворитами, при этом на их чистую победу в БК «Олимп» дают вполне приличные 1,65. Новому тренеру «Химок» Гунько нужно время, чтобы разобраться со своими игроками, но этим летом по известным причинам времени нет, так что с такой сырой командой у красно-синих не должно быть проблем.