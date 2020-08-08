Экзамен для новичка РПЛ: прогноз на матч ЦСКА — «Химки»
Удобный соперник для армейцев.
Удобный соперник для армейцев.
Перед началом сезона ЦСКА успел купить нового нападающего — 21-летнего Гайча из Аргентины. 8,5 млн евро в последние годы — серьезные траты для армейцев. Интересно, что
«Химки» —
Для ЦСКА это удобный соперник на старте сезона. Армейцы закономерно считаются фаворитами, при этом на их чистую победу в БК «Олимп» дают вполне приличные 1,65. Новому тренеру «Химок» Гунько нужно время, чтобы разобраться со своими игроками, но этим летом по известным причинам времени нет, так что с такой сырой командой у
В прошлом сезоне ЦСКА вместе с «Зенитом» был лучшей командой России по угловым, особенно армейцы были активны в этом плане в первом тайме. Представьте только: после рестарта РПЛ они выиграли 7 матчей из 8 по корнерам (только с «Рубином» была ничья) и выиграла все 8 матчей в первом тайме по ним. Такой статистикой грех не воспользоваться — заряжаем на «победу ЦСКА по угловым в первом тайме за 1,62» в БК Betcity. В принципе, можно рискнуть и взять фору -1,5 за 2.28, у армейцев она проходила в 6 из последних 8 игр.
Андрей Санталов