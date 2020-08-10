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17:36 (мск), источник: Sportmail.ru

БК Winline засчитала победу «Спартака» в матче с «Сочи»

Букмекерская контора Winline рассчитала ставки на победу «Спартака» над «Сочи» в матче первого тура РПЛ как выигрышные.

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Матч прошел в воскресенье и завершился судейским скандалом. По ходу игры «Спартак» вел со счетом 2:0, но в ворота московского клуба были назначены два спорных пенальти. Встреча завершилась с ничейным счетом, 2:2.

Ошибочность назначения 11-метровых уже признал глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи. Главный арбитр встречи Василий Казарцев отстранен от работы. Ему и Алексею Еськову, работавшему на этом матче арбитром VAR (системы видеоповторов), предстоит пройти проверку на полиграфе.

Всем, кто сделал в Winline ставку на победу «Спартака» над сочинской командой, будет начислен выигрыш. Общая сумма выплат составит более 15 миллионов рублей.

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