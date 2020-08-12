Неймар наконец затащит Париж в полуфинал ЛЧ: прогноз на матч «Аталанта» — «ПСЖ»
В Португалии начинается Финал восьми.
В Португалии начинается Финал восьми.
Наконец мы дождались финального этапа Лиги чемпионов. Восемь команд собрались в Португалии, чтобы за полторы недели разыграть самый ценный европейский трофей. Для «ПСЖ», по сути, это как начало нового сезона: команда не играла 4 месяца, затем провела несколько товарняков, выиграла два Кубка во Франции. В какой форме сейчас игроки — загадка. Считалось, что этот матч пропустит
«Аталанта» в этом сезоне проявила себя как самая яркая команда Европы. Дружина Гасперини настреляла 98 голов в чемпионате (больше только у «Ман Сити» и «Баварии»), смело играла против
В этом году сетка ЛЧ как никогда благосклонна к «ПСЖ». У чемпиона Франции появился реальный шанс добраться до финала, не сыграв ни с кем из монстров европейского футбола (хотя возможный «Атлетико» в полуфинале тоже, конечно, не подарок). Парижане обязаны им воспользоваться, вылет в ¼ финала станет провалом. Забираем «победу “ПСЖ” за 1,96» в БК «Марафон».
Еще от этого матча, конечно, ждут голевую перестрелку. Ждали ее и в предыдущей дуэли «ПСЖ» с Дортмундом, но там парижане осторожничали, особенно в первой игре. Здесь же «Аталанта» не даст так сыграть, итальянцы и сами играют в атаку, и дают это делать соперникам, вряд ли Гасперини изменит своей философии. Ждем минимум трех мячей — в БК «Леон» на «тотал больше 3 дают коэффициент 1,8».
Андрей Санталов