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13:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар наконец затащит Париж в полуфинал ЛЧ: прогноз на матч «Аталанта» — «ПСЖ»

В Португалии начинается Финал восьми.

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Источник: Reuters

Наконец мы дождались финального этапа Лиги чемпионов. Восемь команд собрались в Португалии, чтобы за полторы недели разыграть самый ценный европейский трофей. Для «ПСЖ», по сути, это как начало нового сезона: команда не играла 4 месяца, затем провела несколько товарняков, выиграла два Кубка во Франции. В какой форме сейчас игроки — загадка. Считалось, что этот матч пропустит из-за травмы Мбаппе, но француз чудом успел восстановиться и попал в заявку на игру. А вот Верратти и Ди Марии у парижан на поле не будет.

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Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/4 финала, 12.08.2020, 22:00

Аталанта-ПСЖ-

«Аталанта» в этом сезоне проявила себя как самая яркая команда Европы. Дружина Гасперини настреляла 98 голов в чемпионате (больше только у «Ман Сити» и «Баварии»), смело играла против топ-клубов и второй год подряд финишировала третьей в Италии. Серия завершилась 1 августа, так что с тонусом у футболистов «Аталанты» должно быть получше. У бергамасков тоже есть потери, они остались без одного из лучших бомбардиров команды Иличича и вратаря Голлини.

В этом году сетка ЛЧ как никогда благосклонна к «ПСЖ». У чемпиона Франции появился реальный шанс добраться до финала, не сыграв ни с кем из монстров европейского футбола (хотя возможный «Атлетико» в полуфинале тоже, конечно, не подарок). Парижане обязаны им воспользоваться, вылет в ¼ финала станет провалом. Забираем «победу “ПСЖ” за 1,96» в БК «Марафон».

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Еще от этого матча, конечно, ждут голевую перестрелку. Ждали ее и в предыдущей дуэли «ПСЖ» с Дортмундом, но там парижане осторожничали, особенно в первой игре. Здесь же «Аталанта» не даст так сыграть, итальянцы и сами играют в атаку, и дают это делать соперникам, вряд ли Гасперини изменит своей философии. Ждем минимум трех мячей — в БК «Леон» на «тотал больше 3 дают коэффициент 1,8».

Андрей Санталов

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