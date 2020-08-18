Варламов отправит Овечкина в отпуск: прогноз на матч «Айлендерс» — «Вашингтон»

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз на матч плей-офф НХЛ, коэффициенты букмекеров

Сбываются худшие подозрения болельщиков «Вашингтона». Команда оказалась не готова к серии плей-офф с таким крепким соперником, как «Айлендерс». В первой игре «Кэпиталс» подвел вратарь Холтби, и преимущество в две шайбы превратилось в 2:4. Во втором матче «столичных» не спас даже дубль Овечкина — 2:5. Не проснулись игроки «Вашингтона» и в третьем матче: соперник перебросал их в первом периоде (тут уже Холтби выручал) и наказал за ошибку в овертайме. Счет в серии 0−3, и «Кэпиталс» близки к вылету в первом раунде второй год подряд.