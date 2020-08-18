Варламов отправит Овечкина в отпуск: прогноз на матч «Айлендерс» — «Вашингтон»
Это может случиться уже сегодня ночью.
Это может случиться уже сегодня ночью.
Сбываются худшие подозрения болельщиков «Вашингтона». Команда оказалась не готова к серии
«Айлендерс» очень хорошо подходит хоккей, который им ставит бывший тренер «Вашингтона» Троц. Очень строгая игра в своей зоне, они пропустили лишь один гол в равных составах. «Островитяне» мало удаляются (исключение — первый матч), перебрасывают соперника и лучше действуют на вбрасываниях. Хорош и вратарь Варламов, подчищающий ошибки защитников. Год назад «Нью-Йорк» так вынес «Питтсбург» в 4 матчах с Кросби и Малкиным, теперь готовы повторить это с «Вашингтоном» Овечкина и Кузнецова.
«Кэпиталс» еще в первом матче потеряли
У «Вашингтона» есть проблемы с центрфорвардами, это в том числе сказывается и на вбрасываниях. Игра на точке не сильная сторона Кузнецова (меньше 40% выигранных вбрасываний в этом плей-офф), усилий Эллера и Дауда не хватает. Команда Троца выиграла все три матча в этой серии минимум с форой -5, сегодня выбираем «победу “Айлендерс” с форой -5,5 за 1,85» в БК Betcity.
Андрей Санталов