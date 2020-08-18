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16:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Варламов отправит Овечкина в отпуск: прогноз на матч «Айлендерс» — «Вашингтон»

Это может случиться уже сегодня ночью.

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Источник: AP 2020

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз на матч плей-офф НХЛ, коэффициенты букмекеров

Сбываются худшие подозрения болельщиков «Вашингтона». Команда оказалась не готова к серии плей-офф с таким крепким соперником, как «Айлендерс». В первой игре «Кэпиталс» подвел вратарь Холтби, и преимущество в две шайбы превратилось в 2:4. Во втором матче «столичных» не спас даже дубль Овечкина — 2:5. Не проснулись игроки «Вашингтона» и в третьем матче: соперник перебросал их в первом периоде (тут уже Холтби выручал) и наказал за ошибку в овертайме. Счет в серии 0−3, и «Кэпиталс» близки к вылету в первом раунде второй год подряд.

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«Айлендерс» очень хорошо подходит хоккей, который им ставит бывший тренер «Вашингтона» Троц. Очень строгая игра в своей зоне, они пропустили лишь один гол в равных составах. «Островитяне» мало удаляются (исключение — первый матч), перебрасывают соперника и лучше действуют на вбрасываниях. Хорош и вратарь Варламов, подчищающий ошибки защитников. Год назад «Нью-Йорк» так вынес «Питтсбург» в 4 матчах с Кросби и Малкиным, теперь готовы повторить это с «Вашингтоном» Овечкина и Кузнецова.

«Кэпиталс» еще в первом матче потеряли из-за травмы ведущего центрфорварда Бэкстрема, Ковальчук в третьем звене неэффективен (лишь один бросок в створ в 5 последних играх), вратарь Холтби уже не тот, что два года назад, когда «Вашингтон» брал Кубок Стэнли. В истории НХЛ были случаи, когда команды отыгрывались с 0−3, но в этой паре сложно себе такое представить. Берем «победу “Айлендерс” в матче за 1,93» в БК «Марафон».

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У «Вашингтона» есть проблемы с центрфорвардами, это в том числе сказывается и на вбрасываниях. Игра на точке не сильная сторона Кузнецова (меньше 40% выигранных вбрасываний в этом плей-офф), усилий Эллера и Дауда не хватает. Команда Троца выиграла все три матча в этой серии минимум с форой -5, сегодня выбираем «победу “Айлендерс” с форой -5,5 за 1,85» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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