«Реал» — фаворит Ла Лиги, «Барса» с Месси — вторая: шансы команд на титул в Испании
Встречаем новый сезон.
Встречаем новый сезон.
«Реал» обошелся без громких покупок этим летом, главный тренер команды Зинедин Зидан логично рассчитывает на состав, с которым взял титул в прошлом сезоне. Теперь у королевского клуба есть шанс сделать то, что не получалось с 2008-го — выиграть чемпионат дважды подряд. «Реал» вернул талантливого Мартина Эдегора (будет помогать в центре Тони Кроосу и Луке Модричу), классного защитника Серхио Регилона (феерил в «Севилье») и очень рассчитывает на Эдена Азара. Бельгийца взяли за большие деньги, но заиграть в прошлом сезоне мешали травмы. К началу этого чемпионата Эден тоже не готов, но в клубе в него все еще верят. В любом случае, «Реал» — опытная, ветеранская команда, и с такими лидерами, как Карим Бензема (22 гола) и Серхио Рамос (11 голов), знает, что делать, чтобы побеждать. Особенно, когда ты пропускаешь меньше всех в чемпионате. В БК Winline шансы «Реала» на успех оцениваются коэффициентом 1,65.
В «Барселоне» все межсезонье царит хаос, в такой ситуации сложно рассчитывать на титул. Лионель Месси всерьез грозился уйти из клуба, в итоге остался, но объявил войну президенту «Барсы» Жозепу Бартомеу. Луис Суарес то ли уходит, то ли нет, с какими идеями пришел в команду тренер Рональд Куман и как все это будет работать — пока что непонятно буквально ничего. Каталонцы расстались с Арткром и Ракитичем, взяв на их место Миралема Пьянича. Вернулся из аренды Филипе Коутиньо, и кажется, сезон он начнет в «Барсе». Очень интересно, как им всем (а заодно и Антуану Гризманну) найдет позицию на поле новый тренер и сколько это займет времени. Месси — конечно, гений, но, кажется, в этом сезоне и ему не удастся затащить команду. А там уже можно будет и уйти. Коэффициент на победу «Барселоны» в чемпионате — 2,6.
Последним реальным претендентом на чемпионство в Испании по традиции является мадридский «Атлетико». Команде Диего Симеоне лишь раз удалось опередить самые именитые клубы Ла Лиги, но это уже великое достижение. Прошлый сезон не особо удался мадридцам, они
Андрей Санталов