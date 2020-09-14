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13:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» снова станет первым в РПЛ: прогноз на матч с «Арсеналом»

Без шансов для Тулы.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» — «Арсенал»: прогноз на матч премьер-лиги, коэффициенты букмекеров

Поражение «Спартака» дарит прекрасный шанс «Зениту» вернуть себе первую строчку в таблице. Тяжелый летний график сказался на результатах команды Семака в августе, питерцы проиграли «Динамо» и разошлись по по нулям с «Локомотивом». Но в сборной Дзюба показал, что его бомбардирское чутье и талант раздавать голевые передачи никуда не делись. Теперь пора тащить «Зенит» — вместе с Азмуном и Малкомом.

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В тульском «Арсенале» пока всё грустно. Луценко (15 голов в прошлом сезоне) травмировался, Лесовой (уже забил два гола в августе) перебрался в «Динамо». Глубины состава нет, так что перспективы у «Арсенала» печальные. После 1 победы в 6 турах команда оказалась в зоне стыковых матчей, и выбраться ей оттуда будет сложно. Видно, что подводит реализация моментов, в матче с «Химками» туляки нанесли 27 ударов по воротам, но в итоге лишь ничья 1:1. Нужны новые игроки в группу атаки. Говорят, что в «Арсенале» могут оказаться Глушенков из «Спартака» и Зиньковский из «Крыльев Советов», но пока трансферов нет.

Многие ждут сегодня крупной победы от «Зенита», и это логично. У игроков было время восстановиться после матчей сборной, а дома команда Семака обычно не оставляет шансов соперникам: 19 побед в последних 24 матчах. Выбираем здесь «победу “Зенита” с форой -1,5 за 2,05» в БК «Марафон».

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Питерцы вряд ли успокоятся после одного гола, будут атаковать и дальше, а значит, будут и угловые. В недавней игре с «Тамбовом» по корнерам было 10:0, что-то такое можно ждать и сегодня. Еще один вариант «Зенит» победит по угловым с форой -3,5 зв 1,95" в БК Betcity.

Андрей Санталов

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