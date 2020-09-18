«Бавария» продолжит доминировать в Германии, Дортмунд и «Лейпциг» снова поспорят за второе место
Все расклады перед стартом бундеслиги.
Все расклады перед стартом бундеслиги.
Чемпионская гонка в Германии выглядит наименее интригующей среди четырех ведущих лиг Европы. «Бавария» сейчас — безусловно, лучшая команда мира. После назначения Флика мюнхенцы показали свою версию тотального футбола и катком прошлись по бундеслиге и Лиге чемпионов. Тренер Флик вдохнул вторую молодость в Мюллера, и тот стал лучшим распасовщиком лиги. Левандовски выдал лучший сезон в карьере: 55 голов в 47 матчах и должен был выиграть «Золотой мяч». Гнабри и Коман полноценно заменили ушедших Рибери и Роббена, Дэвис стал чуть ли не лучшим в мире левым защитником. Вдобавок к этому, «Бавария» приобрела Сане — с таким составом она продолжит доминировать в Германии и Лиге чемпионов. И потери Алькантары, Перишича и Коутиньо вряд ли этому помешают. В БК Winline шансы «Баварии» на успех оцениваются коэффициентом 1,14.
«Боруссия» Д (6,75 на победу в чемпионате по версии БК Winline). От команды с сумасшедшей атакой все по традиции ждут, что она навяжет борьбу «Баварии», но, кажется, не более того. Санчо, по всей видимости, остается еще на сезон, и при его поддержке Холанд может всерьез побороться с Левандовским за звание лучшего бомбардира. У норвежца было 16 голов в 18 матчах, а с таким плотным графиком, как в этом сезоне, Эрлинг может выходить на поле чаще более возрастного Роберта. «Боруссия» плохо играла с командами из нижней части таблицы, это надо решать. Если терять очки с «Унионом» и «Падерборном», то чемпионом не стать никогда.
«РБ Лейпциг» (18,0 на победу в чемпионате по версии БК Winline). Зимний чемпион Германии-2019 и полуфиналист Лиги чемпионов — эти неформальные достижения позволяют включать «РБ Лейпциг» в разговор о возможном чемпионстве. «Быки»
«Боруссия» М (50,0 на победу в чемпионате по версии БК Winline) и «Байер» (54,0 на победу в чемпионате по версии БК Winline). Две команды из топ-5, которые в этом сезоне больше думают о попадании в Лигу чемпионов, чем о соперничестве с «Баварией». «Гладбах» опередил Леверкузен в прошлом сезоне, сохранил своих молодых звезд Тюрама, Плеа и Эмболо и с оптимизмом смотрит в будущее, осталось только научиться побеждать
Андрей Санталов