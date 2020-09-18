Тедеско против Слуцкого, матч двух «Боруссий», а «Реал» открывает сезон в Испании
Делимся прогнозами, чтобы выиграть миллион.
Делимся прогнозами, чтобы выиграть миллион.
БК Winline продолжает проект «Х5 — игра на миллион». Чтобы испытать свою удачу, нужно установить приложение Winline и предсказать исходы 5 матчей. Участие в игре бесплатное, победители получат приз — миллион рублей.
«Боруссия» Д — «Боруссия» М
Прогноз: «Боруссия» Д победит и тотал больше 3,5 за 2.90
Встреча команд, представляющих Германию в Лиге чемпионов, — украшение 1-го тура бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» сохранила этим летом Санчо, на которого засматривался «Ман Юнайтед», и переманила из Англии очередного юного таланта — 17-летний Белингем уже даже забил за новый клуб в Кубке. «Боруссия» Менхенгладбах тоже не потеряла никого из лидеров, но некоторые из них (Плеа, Эмболо) могут пропустить старт бундеслиги
«Рубин — «Спартак»
Прогноз: «Спартак» победит и тотал меньше 2,5 за 4.08
«Спартак» вернул себе хорошее настроение после дерби, разгромив «Родину» в Кубке со счетом 5:1. Ехать никуда не пришлось, матч был в Москве, так что сил
«Челси» — «Ливерпуль»
Прогноз: «Ливерпуль» победит и тотал меньше 3,5 за 3,23.
«Челси» потратил больше 200 млн фунтов на новичков этим летом, но еще не готов бороться с «Ливерпулем» на равных. Лондонцы выглядят пока сырой командой, в 1-м туре с «Брайтоном» все решили пенальти, рикошет и
«Марсель» — «Лилль»
Прогноз: ничья за 3.17
«Марсель» здорово начал сезон,
«Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид»
Прогноз: «Реал Мадрид» победит и тотал меньше 3,5 за 2.49
Первый матч чемпиона Испании для мадридцев — и сразу сложный выезд. «Реал Сосьедад» уже вкатился в сезон, сыграл вничью в 1-м туре с «Вальядолидом» (1:1). Баски хорошо сработали на трансферном рынке, заменив Эдегора на Сильву этим летом, но Давид может не сыграть, недавно у него был положительный тест на ковид. В любом случае, в этом матче все зависит от фаворита. «Реал» на этой неделе размялся в товарняке с «Хетафе», Бензема сделал покер, так что за атаку «сливочных» можно не беспокоиться. Оборона вместе с Куртуа была лучшей в прошлом сезоне в Испании, поэтому мадридцы должны начать защиту титула с победы, пусть голов здесь и ожидается немного.
В прошедшем 52-м туре игры Х5 было 30 победителей. Каждый из них выиграл денежный приз! 26 участников получили по 38 тысяч рублей и 4 счастливчиков забрали по 250 тысяч рублей каждый.
Не упусти и ты свой шанс принять участие в розыгрыше миллиона рублей! Получи купон на участие в игре Х5 за регистрацию на Winline, и миллион может стать твоим!
Андрей Санталов