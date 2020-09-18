Тедеско против Слуцкого, матч двух «Боруссий», а «Реал» открывает сезон в Испании

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«Боруссия» Д — «Боруссия» М



Прогноз: «Боруссия» Д победит и тотал больше 3,5 за 2.90



Встреча команд, представляющих Германию в Лиге чемпионов, — украшение 1-го тура бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» сохранила этим летом Санчо, на которого засматривался «Ман Юнайтед», и переманила из Англии очередного юного таланта — 17-летний Белингем уже даже забил за новый клуб в Кубке. «Боруссия» Менхенгладбах тоже не потеряла никого из лидеров, но некоторые из них (Плеа, Эмболо) могут пропустить старт бундеслиги из-за травм. Обе команды играют в симпатичный атакующий футбол, но по личным встречам полное преимущество у Дортмунда — 11 побед в последних 11 матчах! Ставим на то, что серия продолжится, а уж голы тут точно будут.



«Рубин — «Спартак»



Прогноз: «Спартак» победит и тотал меньше 2,5 за 4.08



«Спартак» вернул себе хорошее настроение после дерби, разгромив «Родину» в Кубке со счетом 5:1. Ехать никуда не пришлось, матч был в Москве, так что сил красно-белые потратили немного. Кокорин пока не забивает, но новичку «Спартака» еще надо привыкнуть к модели игры Тедеско. «Рубин» же среди недели слетал в Новороссийск, где в непростом матче обыграл «Черноморец» 4:2. Есть у Слуцкого и другие проблемы: Хвича под вопросом из-за сотрясения, кореец Хван дисквалифицирован, с креативом в атаке будут проблемы. «Спартак» сильнее по составу, с мотивацией тоже проблем нет, «Зенит» нельзя отпускать, так что красно-белые должны побеждать на классе.



«Челси» — «Ливерпуль»



Прогноз: «Ливерпуль» победит и тотал меньше 3,5 за 3,23.



«Челси» потратил больше 200 млн фунтов на новичков этим летом, но еще не готов бороться с «Ливерпулем» на равных. Лондонцы выглядят пока сырой командой, в 1-м туре с «Брайтоном» все решили пенальти, рикошет и чудо-удар защитника Джеймса. Вернер хорош при прессинге, а вот для Хавертца еще нужно найти подходящую ему позицию на поле. «Ливерпуль» тоже провел неоднозначный матч против «Лидса». Ван Дейк привез гол, Трент тоже плохо оборонялся, но все исправил Салах, отгрузивший сопернику трешку. Клоппу сейчас проще, чем Лэмпарду: игра уже выстроена, новичков (пока) нет, команда уже получила встряску. При таком раскладе надо обыгрывать «Челси».



«Марсель» — «Лилль»



Прогноз: ничья за 3.17



«Марсель» здорово начал сезон, наконец-то обыграл «ПСЖ», но в четверг его остановил «Сент-Этьен». Команда Виллаш-Боаша впервые в сезоне проиграла (0:2), хотя моменты, чтобы отличиться, были 200-процентные. К матчу в воскресенье вернется нападающий Бенедетто, с ним команда выглядит лучше. «Лилль» потерял классных форвардов Осимхена и Реми (32 гола на двоих), забивать теперь должен канадец Дэвид, купленный у «Гента» за 30 млн евро. Но в главном «Лилль» верен себе: команда как пропускала мало, так не пропускает в новом сезоне (лишь один пропущенный гол в 3 матчах). Поэтому ничья здесь очень вероятна.



«Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид»



Прогноз: «Реал Мадрид» победит и тотал меньше 3,5 за 2.49



Первый матч чемпиона Испании для мадридцев — и сразу сложный выезд. «Реал Сосьедад» уже вкатился в сезон, сыграл вничью в 1-м туре с «Вальядолидом» (1:1). Баски хорошо сработали на трансферном рынке, заменив Эдегора на Сильву этим летом, но Давид может не сыграть, недавно у него был положительный тест на ковид. В любом случае, в этом матче все зависит от фаворита. «Реал» на этой неделе размялся в товарняке с «Хетафе», Бензема сделал покер, так что за атаку «сливочных» можно не беспокоиться. Оборона вместе с Куртуа была лучшей в прошлом сезоне в Испании, поэтому мадридцы должны начать защиту титула с победы, пусть голов здесь и ожидается немного.