Сложный выезд для Гвардиолы: прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ, коэффициенты букмекеров

Для Гвардиолы начинается пятый сезон в АПЛ. После неудачи в этом году «Манчестер Сити» считается главным конкурентом «Ливерпуля» в чемпионской гонке. Осталось только придумать, как решить две главные проблемы: провалы в обороне при контратаках и реализацию моментов. Ответ на первый вопрос дан: «Сити» за 40 млн фунтов взял защитника Аке из «Борнмута» и пытается переманить Кулибали из «Наполи». А вот что делать с атакой, непонятно. Агуэро часто травмируется, а Жезус запарывает слишком много моментов.

«Вулверхэмптон» дважды финишировал седьмым в АПЛ, а этой осенью остался без еврокубков. Возможно, это даже хорошо для «волков», ведь у них небольшой выбор среди игроков, и лишние дни отдыха помогут им побороться за топ-6. В межсезонье команда потеряла двух важных крайних защитников: Догерти ушел в «Тоттенхэм», а Йони травмировался. Так что португальскому тренеру Санту придется встроить сразу двух новичков в свою защитную схему. Отдельно интригует покупка 18-летнего нападающего Фабио из Португалии за рекордные для клуба 35 млн фунтов.



«Вулверхэмптон» уже вкатился в сезон: в 1-м туре обыграл «Шеффилд Юнайтед» 2:0, а в Кубке лиги полудублем уступил «Сток Сити» 0:1. Для «Ман Сити» же это первая игра после полуфинала ЛЧ. В прошлом сезоне «волки» дважды обыграли «горожан», и сегодня у них есть хороший шанс преподнести еще один сюрприз. На чистый выигрыш хозяев коэффициент достигает 7, поэтому тут можно спокойно подстраховаться: «Вулверхэмптон» победит с форой +1 за 2,11" в БК «Париматч». Даже если «волки» уступят в один мяч, нас ждет возврат.