Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Ахмат
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Сибирь
Футбол. Зарубежный
20:00
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Сити
Хоккей. НХЛ
22.09
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
17:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Сложный выезд для Гвардиолы: прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»

Две последние встречи остались за «волками».

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Фонбет4-5. Melbet4-5. Париматч
Источник: Reuters

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ, коэффициенты букмекеров

Для Гвардиолы начинается пятый сезон в АПЛ. После неудачи в этом году «Манчестер Сити» считается главным конкурентом «Ливерпуля» в чемпионской гонке. Осталось только придумать, как решить две главные проблемы: провалы в обороне при контратаках и реализацию моментов. Ответ на первый вопрос дан: «Сити» за 40 млн фунтов взял защитника Аке из «Борнмута» и пытается переманить Кулибали из «Наполи». А вот что делать с атакой, непонятно. Агуэро часто травмируется, а Жезус запарывает слишком много моментов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вулверхэмптон» дважды финишировал седьмым в АПЛ, а этой осенью остался без еврокубков. Возможно, это даже хорошо для «волков», ведь у них небольшой выбор среди игроков, и лишние дни отдыха помогут им побороться за топ-6. В межсезонье команда потеряла двух важных крайних защитников: Догерти ушел в «Тоттенхэм», а Йони травмировался. Так что португальскому тренеру Санту придется встроить сразу двух новичков в свою защитную схему. Отдельно интригует покупка 18-летнего нападающего Фабио из Португалии за рекордные для клуба 35 млн фунтов.

«Вулверхэмптон» уже вкатился в сезон: в 1-м туре обыграл «Шеффилд Юнайтед» 2:0, а в Кубке лиги полудублем уступил «Сток Сити» 0:1. Для «Ман Сити» же это первая игра после полуфинала ЛЧ. В прошлом сезоне «волки» дважды обыграли «горожан», и сегодня у них есть хороший шанс преподнести еще один сюрприз. На чистый выигрыш хозяев коэффициент достигает 7, поэтому тут можно спокойно подстраховаться: «Вулверхэмптон» победит с форой +1 за 2,11" в БК «Париматч». Даже если «волки» уступят в один мяч, нас ждет возврат.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Сити» любит срывать контратаки тактическими фолами (такая установка идет напрямую то Гвардиолы), поэтому часто нарушает больше, чем его соперники. Так было и в двух личных встречах этих команд в прошлом сезоне: «горожане» перефолили «волков» 6:3 и 13:7. Сегодня можно эта тенденция вполне может повториться. Второй вариант на этот матч — «Манчестер Сити» победит по фолам за 1,9" в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

«Спартак» воспользовался осечкой чемпиона и догнал «Зенит»
У игрока «Манчестер Сити» найден коронавирус
Фанаты увидели тренировку Косторной у Плющенко и восхитились
Болельщики гостевых команд получили разрешение на посещение РПЛ
Результат фигуристки на КР аннулирован из-за гражданства Израиля
Гараничев и Малышко — все? Десять выводов по итогам летнего ЧР
Лэмпард раскритиковал вратаря за ошибку в матче с «Ливерпулем»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь