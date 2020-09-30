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16:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Конте обыграет Индзаги: прогноз на матч «Беневенто» — «Интер»

Встреча экс-футболистов «Ювентуса».

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Источник: Reuters

«Беневенто» — «Интер»: прогноз на матч Серии А, коэффициенты букмекеров

В первый сезон с «Интером» Конте подобрался максимально близко к скудетто и Лиге Европы, но остался без трофеев. Немного пошумев и поругавшись с руководством клуба (всё как он любит), Антонио снова принялся за работу. «Нерадзурри» до сих пор покупают и продают игроков, полной ясности, кто останется в команде (кроме, конечно, неприкасаемых), до сих пор нет. Пока видно, что у «Интера» есть игроков 15, претендующих на попадание в основу, так что даже при ротации состава, он все рвно будет очень приличным.

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«Беневенто» во второй раз в своей истории вышел в серию А. Три года назад дебют в высшем свете Италии совсем не удался — 14 поражений подряд со старта сезона. В этот раз команда лучше готова к матчам в высшем дивизионе. Уже год команду тренирует Пиппо Индзаги — с ним «Беневенто» катком прошелся по серии B. Есть и новички — Глик из «Монако», Лападула из «Дженоа» (11 голов в прошлом сезоне). Главное — уже есть первая победа в чемпионате: в 1-м туре напора «Беневенто» не выдержала «Сампдория».

При всех плюсах команды Индзаги (игравшего в конце 90-х с Конте за «Юве») до «Интера» ей, конечно, далеко. Вице-чемпион Италии сыграл в несвойственный себе футбол с «Фиорентиной», где пропустил три мяча и вырвал победу лишь в самом конце. Сегодня всё должно быть спокойнее, новичка серии А надо обыгрывать на классе. Выбираем здесь «победу “Интера” с форой -1,5″ за 1,97» в БК «Леон».

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Среди топ-команд «Интер» чаще других фолил в прошлом сезоне, и в новом сезоне остался верен этой тактике — 14:11 по нарушениям с «Фиорентиной». В среднем «нерадзурри» фолили 15 раз за матч в чемпионате-2019/20, здесь мы можем сыграть на этой статистике. Второй вариант на эту встречу — «индивидуальный тотал “Интера” по фолам больше 13,5 за 1,82» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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