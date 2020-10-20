Российские клубы в ЛЧ, Неймар и Мбаппе разгромят «МЮ», а Симеоне остановит «Баварию»

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«Зенит» — «Брюгге»



Прогноз: «Зенит» победит и тотал больше 2,5 за 2.33.



«Зенит» накануне Лиги чемпионов удачно решил сразу две задачи: не потерял первое место в РПЛ, обыграв «Сочи», и дал отдохнуть Дзюбе, Оздоеву и Жиркову. Теперь старт в ЛЧ против номинально самой слабой команды группы. Это, конечно, условно: в прошлом сезоне «Брюгге», например, сыграл вничью с «Реалом» (еще и в гостях) и «Манчестер Юнайтед». Но бельгийцев подкосил коронавирус: минимум три игрока заболели, причем один из них основной вратарь Миньоле. Если команда Семака настроена в этом году выходить из группы, то в такой ситуации она должна побеждать.



«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»



Прогноз: «ПСЖ» победит с разницей 2 за 4.61.



«ПСЖ» после двух поражений на старте чемпионата Франции пришел в себя и взял 5 следующих матчей, часто играя не в оптимальном составе. С «Манчестер Юнайтед» же на поле выйдут и отдохнувший Неймар, и дисквалифицированный в Лиге 1 Ди Мария. Под вопросом только Икарди, но и без него состав парижан смотрится грозно. «Ман Юнайтед» отыгрался на «Ньюкасле» за разгром от «Тоттенхэма», но это мало о чем говорит. Защитники «МЮ» в этом сезоне выглядят слабо, де Хеа тоже особо не тащит, на Погба надежды нет, так что «ПСЖ» здесь по праву считается фаворитом, выбираем уверенную победу хозяев.



«Ренн» — «Краснодар»



Прогноз: «Ренн» победит и тотал больше 2,5 за 2.66.



Первый матч «Краснодара» в групповом этапе Лиги чемпионов! Команда Галицкого подходит к этому матчу с проблемами в составе: в матче с «Рубином» травмировался Классон, Вандерсон и Ари еще восстанавливаются после повреждения, не все в порядке со здоровьем и у защитника Мартыновича. «Ренн» сейчас — третий во Франции (как и в прошлом сезоне), выдал беспроигрышную серию из 4 побед и 3 ничьих. Год назад команда провалилась в Лиге Европы, так что в этот раз под ЛЧ она серьезно закупилась: пришли Ругани из «Ювентуса», 18-летний Доку за 26 млн евро… Из серьезных потерь — вратарь Менди ушел в «Челси». «Ренн» любит владеть мячом и играть первым номером, «Краснодару» придется непросто.



«Аякс» — «Ливерпуль»



Прогноз: ничья за 4.10.



Непростые времена для «Ливерпуля»: вслед за травмой Алиссона разрыв крестов получил лучший защитник АПЛ ван Дейк. Чемпион Англии и раньше был уязвим к контратакам, теперь шансов сыграть на ноль еще меньше. Вся надежда на группу атаки, как раз успели вернутся после ковида Мане и Тиаго. «Аякс» в этом сезоне привыкает играть без Зиеша (ушел в «Челси»), ван де Бека («МЮ») и Деста («Барселона»). Зато атакующая тройка Нерес — Тадич — Промес по-прежнему на месте, есть и новая интересная молодежь. Матч обещает быть зрелищным, голы точно будут, так что ничья со счетом, скажем, 2:2, здесь не удивит.



«Бавария» — «Атлетико»



Прогноз: «Атлетико» не проиграет за 2.44.



«Бавария» была великолепна в прошлой Лиге чемпионов, на ее счету 11 побед подряд в этом турнире. Однако все серии когда-то заканчиваются, а тут и соперник максимально для этого подходящий. Симеоне знает, как играть на результат, его команда с Облаком во главе очень мало пропускает (в этом чемпионате Испании уже сыграли три матча на ноль). У мадридцев есть проблемы в атаке, Суаресу сложно забивать в каждой игре, но за оборону можно не беспокоиться. К тому же стиль «Атлетико» с большим количеством стыков и единоборств не очень подходит «Баварии» — чемпиону Германии здесь очень сложно будет победить.