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16:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Ибрагимович продолжит забивать: прогноз на матч «Селтик» — «Милан»

Легенда футбола снова в деле.

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Источник: Reuters

«Селтик» — «Милан»: прогноз на матч Лиги Европы, коэффициенты букмекеров

«Милан» продолжает удивлять в этом сезоне. Вряд ли кто-то ждал, что самая молодая команда серии А будет лидировать в лиге. Еще и играя все это время без лучшего бомбардира прошлого сезона Ребича. Но есть Златан, и Златан решает. В недавнем дерби Ибрагимович сделал дубль и продлил победную серию «россонери». Всего «Милан» не проигрывает уже 19 матчей — впечатляющая работа Пиоли и его тренерского штаба.

«Селтик», кажется, уже не тот, что раньше. Шотландцы недавно уступили «Рейнджерс» 0:2 и идут в своем чемпионате лишь на втором месте. Кельты 9 лет подряд выигрывали шотландскую лигу, но теперь прежней доминации не видно. У «Селтика» выделяется пара форвардов Эдуар — Аети (11 голов на двоих), но первого не будет из положительного теста на ковид.

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В прошлом итальянские клубы часто жертвовали Лигой Европы, чтобы она не особо отвлекала от серии А. Но «Милан», похоже, настроен всерьез пройти в этом турнире как можно дальше. Ближайшая цель — победа в группе с «Селтиком», пражской «Славией» и «Лиллем». У «россонери» из-за травмы выбыл важный игрок группы атаки Чалханоглу, но и без него итальянский клуб должен сегодня выигрывать. Победа «Милана» в БК «Олимп» оценивается коэффициентом 1,91.

Ибрагимовича этой осенью не выбил из колеи даже коронавирус — у шведского форварда 5 голов в 3 матчах. Златан исполняет пенальти и остается главным адресатом для передач полузащитников. Судя по ориентировочным составам, швед сегодня выйдет в основе. При таких условиях выгодна ставка на гол Ибрагимовича, в БК 1Х Ставка на это событие дают коэффициент 1,83.

Андрей Санталов

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