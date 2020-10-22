Ибрагимович продолжит забивать: прогноз на матч «Селтик» — «Милан»
Легенда футбола снова в деле.
Легенда футбола снова в деле.
«Милан» продолжает удивлять в этом сезоне. Вряд ли
«Селтик», кажется, уже не тот, что раньше. Шотландцы недавно уступили «Рейнджерс» 0:2 и идут в своем чемпионате лишь на втором месте. Кельты 9 лет подряд выигрывали шотландскую лигу, но теперь прежней доминации не видно. У «Селтика» выделяется пара форвардов Эдуар — Аети (11 голов на двоих), но первого не будет из положительного теста на ковид.
В прошлом итальянские клубы часто жертвовали Лигой Европы, чтобы она не особо отвлекала от серии А. Но «Милан», похоже, настроен всерьез пройти в этом турнире как можно дальше. Ближайшая цель — победа в группе с «Селтиком», пражской «Славией» и «Лиллем». У «россонери»
Ибрагимовича этой осенью не выбил из колеи даже коронавирус — у шведского форварда 5 голов в 3 матчах. Златан исполняет пенальти и остается главным адресатом для передач полузащитников. Судя по ориентировочным составам, швед сегодня выйдет в основе. При таких условиях выгодна ставка на гол Ибрагимовича, в БК 1Х Ставка на это событие дают коэффициент 1,83.
Андрей Санталов