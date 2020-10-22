Ибрагимович продолжит забивать: прогноз на матч «Селтик» — «Милан»

«Селтик» — «Милан»: прогноз на матч Лиги Европы, коэффициенты букмекеров

«Милан» продолжает удивлять в этом сезоне. Вряд ли кто-то ждал, что самая молодая команда серии А будет лидировать в лиге. Еще и играя все это время без лучшего бомбардира прошлого сезона Ребича. Но есть Златан, и Златан решает. В недавнем дерби Ибрагимович сделал дубль и продлил победную серию «россонери». Всего «Милан» не проигрывает уже 19 матчей — впечатляющая работа Пиоли и его тренерского штаба.



«Селтик», кажется, уже не тот, что раньше. Шотландцы недавно уступили «Рейнджерс» 0:2 и идут в своем чемпионате лишь на втором месте. Кельты 9 лет подряд выигрывали шотландскую лигу, но теперь прежней доминации не видно. У «Селтика» выделяется пара форвардов Эдуар — Аети (11 голов на двоих), но первого не будет из положительного теста на ковид.