Гаттузо против лидера чемпионата Испании: прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Наполи»

«Реал Сосьедад» — «Наполи»: прогноз на матч Лиги Европы, коэффициенты букмекеров

2020 — год сюрпризов. В Испании лидерство захватил «Реал Сосьедад» — так высоко команда из Страны Басков не забиралась очень давно. В октябре «Сосьедад» идет со стопроцентным результатом, хотя неделю назад с «Риекой» все решил только гол забитый в добавленное время. По сравнению с прошлым сезоном баски выгодно продали пару игроков, вернули Эдегора в «Реал» и взяли на его место другого креативщика — Давида Сильву. Результат же по-прежнему делают Ойарсабаль, Порту, Мерино и Виллиан Жозе. «Наполи» пока не может похвастаться стабильностью. Команда Гаттузо может разгромить «Аталанту», выбрав правильную тактику под соперника, а может проиграть АЗ, который играет непонятно каким составом из-за ковида. Впрочем, в чемпионате Италии неаполитанцы идут вторыми, единственное поражение — техническое, за неявку на игру с «Ювентусом». Громкий трансфер лета — Осимхен за 70 млн евро — пока не поражает своей статистикой: гол и пас в 5 матчах.

Обе команды любят атаковать, баски в этом сезоне забивают по два мяча за матч, «Наполи» — больше трех. Силы здесь примерно равны, при этом Гаттузо уже заявил, настрой у команды будет очень серьезный. С выходом из группы у этих клубов проблем быть не должно, так что футбол сегодня, скорее, будет открытым. В такой ситуации логично ждать минимум по голу от каждой из команд — на «обе забьют» в БК «Париматч» дают 1,75.



«Реал Сосьедад» — это еще и одна из самых фолящих команд Испании. Недавно баски даже удивили этим «Хетафе», игроки которого тоже не стесняются нарушать правила. «Наполи» же — самая джентльменская команда Италии, фолит в среднем 11 раз за матч. Статистика тут говорит сама за себя: пять последних встреч «Реал Сосьедад» выиграл по нарушениям, а «Наполи» проиграл. Тут можно ничего не придумывать и взять победу испанской команды по фолам — в БК Betcity на это дают коэффициент 1,7.



Андрей Санталов