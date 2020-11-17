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13:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Кто вылетит в дивизион B? Прогноз на матч Швейцария — Украина

Решающая игра.

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Источник: AFP 2020

Швейцария — Украина: прогноз на матч Лиги наций, коэффициенты букмекеров

Сборная Украины больше всего пострадала от коронавируса этой осенью. С молодежью в составе команда Шевченко потерпела самое крупное поражение в своей истории — 1:7 от Франции. Но даже в такой ситуации украинцы одолели Испанию и перед последним туром, несмотря на недавний проигрыш Германии, на три очка опережают Швейцарию. Сегодня Украине придется играть без Ярмоленко (забивал недавно Португалии и Швейцарии), Цыганкова (5 голов за сборную за последние два года) и еще 5 футболистов. Замена им есть, но состав оптимальным не назовешь.

Швейцарцы тоже лишились нескольких игроков из-за ковида. Вдобавок к этому из-за лишних карточек иргу пропустят полузащитник «Аталанты» Фройлер, забивший классный гол Испании, и защитник «Боруссии» М Эльведи. Но Джака и Шакири на месте, как сильная пара в нападении Сеферович — Эмболо. Швейцарцы достойно смотрелись в матче с испанцами (1:1) и едва не взяли там три очка. Тренер Петкович привил сборной активный футбол, швейцарцы с удовольствием летят в быстрые атаки, и у футболистов хватает мастерства, чтобы воспользоваться голевыми моментами.

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По регламенту первый критерий при равенстве очков в Лиге наций — личные встречи. Дома украинцы выиграли 2:1, значит, сегодня швейцарцам хватит даже скромной победы 1:0. Хозяева в хорошем настроении после ничьей с Испанией. Об Украине такого сказать нельзя. Зинченко конфликтует с фанатами сборной (из-за ошибки в матче с Германией), да и ситуация с коронавирусом добавляет неопределенности — многое зависит от новых тестов. В такой ситуации логично взять «победу Швейцарии за 1,62» БК «Марафон».

Еще один вариант — «обе забьют» за 2,1 в БК «Вулкан. Бет». Коэффициент высокий, но риск тут выглядит оправданным. Украина забивала и Германии, и Испании, к тому же швейцарцы будут раскрываться, а убегать в контратаки украинцы любят. В матчах Швейцарии этой осенью эта ставка проходила в 6 матчах из 7.

Андрей Санталов

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