Кто вылетит в дивизион B? Прогноз на матч Швейцария — Украина
Решающая игра.
Решающая игра.
Сборная Украины больше всего пострадала от коронавируса этой осенью. С молодежью в составе команда Шевченко потерпела самое крупное поражение в своей истории — 1:7 от Франции. Но даже в такой ситуации украинцы одолели Испанию и перед последним туром, несмотря на недавний проигрыш Германии, на три очка опережают Швейцарию. Сегодня Украине придется играть без Ярмоленко (забивал недавно Португалии и Швейцарии), Цыганкова (5 голов за сборную за последние два года) и еще 5 футболистов. Замена им есть, но состав оптимальным не назовешь.
Швейцарцы тоже лишились нескольких игроков
По регламенту первый критерий при равенстве очков в Лиге наций — личные встречи. Дома украинцы выиграли 2:1, значит, сегодня швейцарцам хватит даже скромной победы 1:0. Хозяева в хорошем настроении после ничьей с Испанией. Об Украине такого сказать нельзя. Зинченко конфликтует с фанатами сборной (из-за ошибки в матче с Германией), да и ситуация с коронавирусом добавляет неопределенности — многое зависит от новых тестов. В такой ситуации логично взять «победу Швейцарии за 1,62» БК «Марафон».
Еще один вариант — «обе забьют» за 2,1 в БК «Вулкан. Бет». Коэффициент высокий, но риск тут выглядит оправданным. Украина забивала и Германии, и Испании, к тому же швейцарцы будут раскрываться, а убегать в контратаки украинцы любят. В матчах Швейцарии этой осенью эта ставка проходила в 6 матчах из 7.
Андрей Санталов