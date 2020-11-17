Кто вылетит в дивизион B? Прогноз на матч Швейцария — Украина

Швейцария — Украина: прогноз на матч Лиги наций, коэффициенты букмекеров

Сборная Украины больше всего пострадала от коронавируса этой осенью. С молодежью в составе команда Шевченко потерпела самое крупное поражение в своей истории — 1:7 от Франции. Но даже в такой ситуации украинцы одолели Испанию и перед последним туром, несмотря на недавний проигрыш Германии, на три очка опережают Швейцарию. Сегодня Украине придется играть без Ярмоленко (забивал недавно Португалии и Швейцарии), Цыганкова (5 голов за сборную за последние два года) и еще 5 футболистов. Замена им есть, но состав оптимальным не назовешь.



Швейцарцы тоже лишились нескольких игроков из-за ковида. Вдобавок к этому из-за лишних карточек иргу пропустят полузащитник «Аталанты» Фройлер, забивший классный гол Испании, и защитник «Боруссии» М Эльведи. Но Джака и Шакири на месте, как сильная пара в нападении Сеферович — Эмболо. Швейцарцы достойно смотрелись в матче с испанцами (1:1) и едва не взяли там три очка. Тренер Петкович привил сборной активный футбол, швейцарцы с удовольствием летят в быстрые атаки, и у футболистов хватает мастерства, чтобы воспользоваться голевыми моментами.