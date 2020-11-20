«Динамо» разберется со «Спартаком», Моуринью против Гвардиолы, а «Наполи» остановит «Милан»

БК Winline запустила проект «Х5 — игра на миллион». Принять в нем участие может каждый желающий, для этого нужно лишь установить приложение Winline и угадать исходы 5 матчей. Участие в игре бесплатное, победители получат приз — миллион рублей.



«Спартак» — «Динамо»



Прогноз: «Динамо» победит за 3.35.



Перед ноябрьским перерывом «Спартак» сбавил обороты. Если с «Химками» еще удалось перевернуть матч в свою пользу, то уже «Ростов» и «Урал» показали, как надо играть с красно-белыми. Главная проблема Тедеско — это по-прежнему позиционная атака. Опасные моменты удается обычно создать только в наскоках с ходу. Здесь же еще добавляется головная боль из-за сборников: Джикия и Крал отыграли по три матча, Зобнин и Ларссон меньше, но всё равно… Плюс проблемы со здоровьем возникли у Соболева. «Динамо» же с новым тренером выдало серию из трех побед — особенно хорош был разгром «Локомотива» 5:1 — и в хорошем настроении подходит к дерби. Три очка в этом матче выведут бело-голубых на третье место — еще одна мотивация для подопечных Шварца.



«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»



Прогноз: «Тоттенхэм» победит за 4.06.



Начиная с октября, «Тоттенхэм» вместе с «Саутгемптоном» стали лучшими клубами АПЛ. Только эти команды набрали по 13 из 15 возможных. В «шпорах» сейчас чуть ли не самая убойная связка лиги: Кейн и Сон. Бэйл уже освоился в «Сперс» и начал забивать, помогает в атаке и еще один новичок — Регилон. Проблемы с травмами и коронавирусом есть у многих, но именно «Манчестер Сити» это мешает особенно сильно. К травмированному Агуэро добавился защитник Аке, не всё ладно со здоровьем и у Стерлинга с Фернандиньо. Даже если кто- из них сможет сыграть в этом матче, форма явно будет неоптимальная. Один клуб из Манчестера Моуринью уже обыграл в этом сезоне, почему бы не воспользоваться сейчас слабостями второго?



«Атлетико» — «Барселона»



Прогноз: ничья за 3.44.



Непривычно видеть «Барселону» на 8-м месте в Ла Лиге, но таковы реалии перестройки каталонской команды. Плюс с «Атлетико» придется играть практически с листа, ведь больше половины команды уезжала в сборные. Месси еще пришлось лететь из Южной Америки. Не забудем и о травме палочки-выручалочки Фати. В общем, Куману тут не позавидуешь. У Симеоне многие игроки тоже уезжали в национальные команды, а тут еще и у Суареса с Торрейрой выявили ковид. Но турнирная ситуация у мадридцев лучше: по потерянным очкам они идут на первом месте в чемпионате. В личных встречах между «Атлетико» и «Барсой» часто бывают ничьи, здесь такой исход тоже весьма вероятен.



«Ливерпуль» — «Лестер Сити»



Прогноз: ничья за 3.84.



«Ливерпуль» накрыла эпидемия травм. К ван Дейку и Алькантаре добавились Гомес, Трент, Робертсон, Хендерсон. Пока совершенно непонятно, кого Клопп выпустит в защиту. А у Салаха — коронавирус. До потери ван Дейка «Ливерпуль» выглядел главным фаворитом АПЛ, сейчас же с такими потерями у остальных топ-клубов АПЛ появляется шанс. «Лестер» как раз лидирует в лиге, но у него тоже свои проблемы. Выбыли 4−5 важных игроков, среди них Сеюнджю, Кастань, Перейра, Ндиди… Один из известных плюсов Роджерса в том, что он может менять схему, подстраиваясь имеющихся у него игроков и под соперника. В таком важном матче «Лестер» как минимум должен не проиграть.



«Наполи» — «Милан»



Прогноз: «Наполи» победит и тотал меньше 3,5 за 3.29.



Топ-3 чемпионата Италии выглядит удивительно после 7 туров: «Милан», «Сассуоло» и «Наполи». Причем команда Пиоли в серии А не проигрывает с 8 марта, а во всех турнирах умопомрачительную серию лишь недавно прервал «Лилль» в Лиге Европы. Секрет успеха миланцев — в хорошей подготовке игроков, Ибрагимович на опыте показывает молодым, как решать в чужой штрафной, ну и оборона тоже пока справляется с атакам соперниками (всего 7 пропущенных). «Наполи», кажется, больше зависит от тактики Гаттузо, показательный пример здесь — разгром «Аталанты». Сейчас из-за травмы выбыл основной форвард Осимхен, но команда справлялась и без него в прошлом сезоне. Если кто-то и может остановить «Милан» в серии А, то это «Наполи», все-таки неаполитанцы гораздо опытнее нынешних футболистов «россонери».