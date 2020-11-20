«Динамо» разберется со «Спартаком», Моуринью против Гвардиолы, а «Наполи» остановит «Милан»
Делимся прогнозами, чтобы выиграть миллион.
Делимся прогнозами, чтобы выиграть миллион.
БК Winline запустила проект «Х5 — игра на миллион». Принять в нем участие может каждый желающий, для этого нужно лишь установить приложение Winline и угадать исходы 5 матчей. Участие в игре бесплатное, победители получат приз — миллион рублей.
«Спартак» — «Динамо»
Прогноз: «Динамо» победит за 3.35.
Перед ноябрьским перерывом «Спартак» сбавил обороты. Если с «Химками» еще удалось перевернуть матч в свою пользу, то уже «Ростов» и «Урал» показали, как надо играть с
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
Прогноз: «Тоттенхэм» победит за 4.06.
Начиная с октября, «Тоттенхэм» вместе с «Саутгемптоном» стали лучшими клубами АПЛ. Только эти команды набрали по 13 из 15 возможных. В «шпорах» сейчас чуть ли не самая убойная связка лиги: Кейн и Сон. Бэйл уже освоился в «Сперс» и начал забивать, помогает в атаке и еще один новичок — Регилон. Проблемы с травмами и коронавирусом есть у многих, но именно «Манчестер Сити» это мешает особенно сильно. К травмированному Агуэро добавился защитник Аке, не всё ладно со здоровьем и у Стерлинга с Фернандиньо. Даже если кто- из них сможет сыграть в этом матче, форма явно будет неоптимальная. Один клуб из Манчестера Моуринью уже обыграл в этом сезоне, почему бы не воспользоваться сейчас слабостями второго?
«Атлетико» — «Барселона»
Прогноз: ничья за 3.44.
Непривычно видеть «Барселону» на 8-м месте в Ла Лиге, но таковы реалии перестройки каталонской команды. Плюс с «Атлетико» придется играть практически с листа, ведь больше половины команды уезжала в сборные. Месси еще пришлось лететь из Южной Америки. Не забудем и о травме
«Ливерпуль» — «Лестер Сити»
Прогноз: ничья за 3.84.
«Ливерпуль» накрыла эпидемия травм. К ван Дейку и Алькантаре добавились Гомес, Трент, Робертсон, Хендерсон. Пока совершенно непонятно, кого Клопп выпустит в защиту. А у Салаха — коронавирус. До потери ван Дейка «Ливерпуль» выглядел главным фаворитом АПЛ, сейчас же с такими потерями у остальных
«Наполи» — «Милан»
Прогноз: «Наполи» победит и тотал меньше 3,5 за 3.29.
Топ-3 чемпионата Италии выглядит удивительно после 7 туров: «Милан», «Сассуоло» и «Наполи». Причем команда Пиоли в серии А не проигрывает с 8 марта, а во всех турнирах умопомрачительную серию лишь недавно прервал «Лилль» в Лиге Европы. Секрет успеха миланцев — в хорошей подготовке игроков, Ибрагимович на опыте показывает молодым, как решать в чужой штрафной, ну и оборона тоже пока справляется с атакам соперниками (всего 7 пропущенных). «Наполи», кажется, больше зависит от тактики Гаттузо, показательный пример здесь — разгром «Аталанты». Сейчас
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Андрей Санталов