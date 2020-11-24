«Зенит» не устоит в Италии, «Локо» — в Испании, а Конте возьмет реванш у Зидана

Ситуация в «Краснодаре» как в известной присказке: хорошо всё стало, да не очень-то. Вернулся Ари и другие травмированные игроки, Мусаев теперь располагает полноценным составом для игры на два фронта. Однако приболел основной вратарь Сафонов, защита не внушает уверенности: Сорокин умудрился удалиться даже с «Тамбовом», ошибки Кайо тоже еще свежи в памяти. По игре в субботу было видно, что команда еще не набрала ход, но на недавнего обидчика в ЛЧ настрой будет особый. «Севилья», в свою очередь, провела тяжелый матч с «Сельтой» и вырвала победу в самой концовке. Команда Лопетеги известна своим прагматизмом. Испанцы практически обеспечили себе выход из группы, так что вряд ли будут играть на победу изо всех сил.



«Лацио» — «Зенит»



Прогноз: «Лацио» победит и тотал меньше 2,5 за 3.96.



«Зенит» потерял два очка в Грозном из-за сомнительного пенальти. Семак удивил, выпустив Жиркова и Кузяева — они много играли за сборную в ноябре. Но, возможно, играть больше было некому, матч и так пропускали Оздоев, Вендел и Азмун. В первом тайме еще и Караваев травмировался. «Лацио» в Италии тоже потратил много сил, сыграв на поле, залитом водой. Свои три очка римляне взяли, Иммобиле вернулся и сделал гол плюс пас. Для «Зенита» это решающий матч в ЛЧ, если здесь не выиграть, то о выходе плей-офф можно забыть. Увы, но состояние команды не позволяет рассчитывать на победу в Италии. Дзюба играет средне, а Малком только начал играть после травмы.



«Атлетико» — «Локомотив»



Прогноз: «Атлетико» победит с разницей 3+ за 2.65.



«Локомотив» наконец прервал неудачную серию из 3 поражений в РПЛ, обыграв тульский «Арсенал». Что интересно, команда Николича одолела соперника, играя в меньшинстве: Чорлука схватил две желтые карточки еще до перерыва. Однако в Испании придется играть против совсем другого соперника. «Атлетико» Симеоне сейчас на подъеме. Аргентинец впервые обыграл «Барселону» за все эти годы в Ла Лиге и всерьез борется за первое место в чемпионате. В ЛЧ у мадридцев всё под контролем, осталось взять свое в матчах с «Локомотивом» и Зальцбургом". Суарес пока на карантине, но «Атлетико» должен справиться и без него.



«Интер» — «Реал»



Прогноз: «Интер» победит и тотал больше 3,5 за 4.46.



«Интер» снова выдал противоречивый матч, превратив 0:2 во встрече с ослабленным «Торино» в 4:2. Во втором тайме заработал прессинг, Лукаку и Санчес включились в игру по-настоящему и сделали результат. Сам Конте признает, что команда выглядит слабее по сравнению с концовкой прошлого сезона. У «Реала» после перерыва на сборные большие проблемы с составом. В матче Ла Лиги с «Вильярреалом» не было Рамоса, Бензема, Каземиро Вальверде, Йовича… В такой ситуации ничья 1:1 — хороший результат, хотя Зидан и говорит обратное. Да, вернулись Карвахаль и Эдегор, есть Азар, но форма их далека от идеала. Для «Интера» по турнирной ситуации это суперважный матч, так что ждем победу хозяев и много голов.



«Ливерпуль» — «Аталанта»



Прогноз: «Ливерпуль» победит и тотал больше 3,5 за 2.81.



Все думали, как «Ливерпуль» справится с потерей многих защитников в матче с лидером АПЛ «Лестером», а оказалось, что в этом вообще нет проблемы. Матип и Фабиньо вышли в центре защиты, нестареющий Милнер заменил Трента, а Жота — Салаха в тройке нападения. И в таком составе чемпион Англии полностью доминировал в этой встрече, обстучал все штанги и вкатил три мяча. «Аталанта» сыграла редкую для себя нулевую ничью с новичком серии А «Специей». Для команды, которая забивает больше всех в Италии и много пропускает — это удивительный результат. Миранчук снова вышел лишь на несколько минут и на этот раз не забил. «Ливерпуль» недавно показал, как умеет готовиться к сопернику, разгромив «Аталанту» 5:0. Эта игра, скорее всего, пройдет по похожему сценарию.