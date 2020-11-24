«Зенит» не устоит в Италии, «Локо» — в Испании, а Конте возьмет реванш у Зидана
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«Краснодар» — «Севилья»
Прогноз: ничья за 4.27.
Ситуация в «Краснодаре» как в известной присказке: хорошо всё стало, да не
«Лацио» — «Зенит»
Прогноз: «Лацио» победит и тотал меньше 2,5 за 3.96.
«Зенит» потерял два очка в Грозном
«Атлетико» — «Локомотив»
Прогноз: «Атлетико» победит с разницей 3+ за 2.65.
«Локомотив» наконец прервал неудачную серию из 3 поражений в РПЛ, обыграв тульский «Арсенал». Что интересно, команда Николича одолела соперника, играя в меньшинстве: Чорлука схватил две желтые карточки еще до перерыва. Однако в Испании придется играть против совсем другого соперника. «Атлетико» Симеоне сейчас на подъеме. Аргентинец впервые обыграл «Барселону» за все эти годы в Ла Лиге и всерьез борется за первое место в чемпионате. В ЛЧ у мадридцев всё под контролем, осталось взять свое в матчах с «Локомотивом» и Зальцбургом". Суарес пока на карантине, но «Атлетико» должен справиться и без него.
«Интер» — «Реал»
Прогноз: «Интер» победит и тотал больше 3,5 за 4.46.
«Интер» снова выдал противоречивый матч, превратив 0:2 во встрече с ослабленным «Торино» в 4:2. Во втором тайме заработал прессинг, Лукаку и Санчес включились в игру
«Ливерпуль» — «Аталанта»
Прогноз: «Ливерпуль» победит и тотал больше 3,5 за 2.81.
Все думали, как «Ливерпуль» справится с потерей многих защитников в матче с лидером АПЛ «Лестером», а оказалось, что в этом вообще нет проблемы. Матип и Фабиньо вышли в центре защиты, нестареющий Милнер заменил Трента, а Жота — Салаха в тройке нападения. И в таком составе чемпион Англии полностью доминировал в этой встрече, обстучал все штанги и вкатил три мяча. «Аталанта» сыграла редкую для себя нулевую ничью с новичком серии А «Специей». Для команды, которая забивает больше всех в Италии и много пропускает — это удивительный результат. Миранчук снова вышел лишь на несколько минут и на этот раз не забил. «Ливерпуль» недавно показал, как умеет готовиться к сопернику, разгромив «Аталанту» 5:0. Эта игра, скорее всего, пройдет по похожему сценарию.
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Андрей Санталов