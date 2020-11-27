«Бавария» на спаде, Моуринью зарубится с Лэмпардом, а Гаттузо огорчит «Рому»

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«Штутгарт» — «Бавария»



Прогноз: «Штутгарт» не проиграет за 3.62.



«Бавария» явно не в порядке. Да, чемпион Германии выиграл в ЛЧ у «Зальцбурга», но при этом Нойеру пришлось сделать 10 (!) сэйвов. Австрийцы превзошли хозяев поля и по опасным моментам, и по другим статистическим метрикам, но везение было не на их стороне. А до этого, напомним, «Бавария» сыграла вничью с «Вердером». Лидеры свежее не становятся, а до перерыва еще месяц. «Штутгарт» спустя сезон вернулся в бундеслигу и неплохо там себя чувствует. Швабы проиграли только один раз этой осенью и расположились на 8-м месте. Букмекеры ждут разгрома в этом матче, но вряд ли «Бавария» сейчас на такое способна.



«Валенсия» — «Атлетико»



Прогноз: ничья за 3.72.



«Атлетико» удивил, не сумев вскрыть автобус «Локомотива» в среду. Такое случалось и ранее в этом сезоне (0:0 со скромной «Уэской»), но сейчас для спада мадридцев больше причин. У Симеоне нет возможностей для ротации состава. Суарес и Торрейра с короной, Коста снова выбыл на неопределенный срок, Эррера получил травму в сборной. «Валенсия» рассталась со многими дорогостоящими игроками в межсезонье, а буквально недавно еще и продала Кондогбиа «Атлетико» — всё ради сокращения бюджета. Взамен, что интересно, никого не приобрели. Что еще интереснее, это не мешает команде Черышева идти в середине таблицы, недалеко от зоны еврокубков. «Летучие мыши» играют непредсказуемо, могут проиграть аутсайдеру, а могут разгромить «Реал». Матчи с «Атлетико» у «Валенсии» обычно заканчиваются вничью в последние годы, выберем этот вариант и сейчас.



«Эвертон» — «Лидс Юнайтед»



Прогноз: «Лидс» победит за 3.44.



«Эвертон» успел полидировать в первых 6 турах, но три поражения подряд отправили команду за пределы топ-4. Сейчас вернулись Ришарлисон, Хамес, и игра в атаке пошла — 3:2 с «Фулхэмом». Правда, на два месяца выбыл левый защитник Динь — он же лучший ассистент команды. Главная проблема «ирисок» — игра в обороне. 16 пропущенных в 9 турах — головная боль для любого итальянского тренера, тем более для Анчелотти. «Лидс» не побеждает в трех турах подряд, хотя в матче с «Арсеналом» команда Бьелсы была хороша. Новичку АПЛ не повезло в той встрече, мяч летел в штангу, перекладину, но не в ворота. Обе команды много пропускают, в голевой перестрелке у «Лидса» будет шанс прервать неудачную серию.



«Челси» — «Тоттенхэм»



Прогноз: ничья за 3.47.



Встреча команд, неожиданно навязавших борьбу «Ливерпулю» в чемпионской гонке. «Тоттенхэм» занимает первое место в АПЛ, «Челси» отстает на два очка. «Шпоры» размялись на «Лудогорце» (4:0), а до этого убрали «Манчестер Сити» (2:0). Организованная игра в обороне и острые контратаки — фирменный стиль Моуринью в матчах с топ-клубами. Кейн и Сон — лучшая пара нападающих в этом сезоне (16 голов на двоих). Харри стал больше действовать в подыгрыше и раздавать голевые передачи, у него их уже 9. «Челси» с появлением нового вратаря практически перестал, помогла и адаптация в команде опытного защитника Силвы. С атакой у Лэмпарда порядок, с возвращением Хавертца дела должны пойти еще лучше. Матч равных соперников, ничья тут вполне вероятна.



«Наполи» — «Рома»



Прогноз: «Наполи» победит и тотал меньше 3,5 за 3.39.



«Наполи» не признает компромиссов в этом сезоне, из 12 матчей команда Гаттузо выиграла 8 и уступила в 4. Неаполитанцы пока находятся за пределами первой четверки в серии А, но отрыв — всего одно очко. Есть сложности с составом: не будет Осимхена, Хюсая и Бакайоко. «Рома» хороша в этом сезоне, проиграла лишь раз, в первом туре. Сейчас у «волков» серия из 5 побед подряд в чемпионате и Лиге Европы. В полном порядке Мхитарян (4 гола) и новичок Педро (тоже 4 гола), вернулся Джеко после ковида. Римляне всерьез нацелились на ЛЧ. Однако… Неделю назад «Наполи» уступил дома «Милану», сложно представить, что Гаттузо проиграет второй раз подряд. К тому же на неделе, когда скончался легендарный Диего Марадона.