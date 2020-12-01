Игра, где будут голы: прогноз на матч «Шахтер» — «Реал»
Разбираем встречу 5-го тура ЛЧ.
Разбираем встречу 5-го тура ЛЧ.
«Шахтер» сенсационно начал эту Лигу чемпионов. В ослабленном составе «горняки» обыграли «Реал» (3:2) в гостях, а затем отбились дома от «Интера» (0:0). Сказка закончилась в матчах с Менхенгладбахом. «Боруссия» разнесла соперника с общим счетом 10:0, и теперь у украинского клуба совсем другой настрой. «Шахтер» провально отыграл в обороне и не предложил ничего впереди, хотя многие лидеры уже вернулись в команду.
«Реал», как и многие другие
Турнирная ситуация в группе сложная. «Реал» еще не обеспечил себе выход из группы, так что обязан играть на победу. «Шахтер» же должен реабилитироваться за два унизительных поражения от «Боруссии» и снова, как и в Мадриде, дать бой испанцам. В случае поражения чемпион Украины, скорее всего, не выйдет и в Лигу Европы, ведь в последнем туре играть в гостях с «Интером». Так что обе команды сегодня должны рисковать, играть на атаку и забивать. В БК «Марафон» на ставку «обе команды забьют и тотал больше 2,5″ дают коэффициент 1,8.
“Шахтер” — команда, в которой собрано много техничных игроков, на которых соперники часто нарушают правила. В еврокубках “горняки” редко побеждают по фолам, так что второй вариант на этот матч — “Реал” победит по фолам с форой -2,5 за 1,75» в БК «Париматч». В первой игре по нарушениям было 11:8 в пользу мадридцев. Вообще такая фора проходила в 6 из последних 7 матчей «Шахтера» в еврокубках.
Андрей Санталов