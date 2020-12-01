Игра, где будут голы: прогноз на матч «Шахтер» — «Реал»

«Шахтер» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов, коэффициенты букмекеров

«Шахтер» сенсационно начал эту Лигу чемпионов. В ослабленном составе «горняки» обыграли «Реал» (3:2) в гостях, а затем отбились дома от «Интера» (0:0). Сказка закончилась в матчах с Менхенгладбахом. «Боруссия» разнесла соперника с общим счетом 10:0, и теперь у украинского клуба совсем другой настрой. «Шахтер» провально отыграл в обороне и не предложил ничего впереди, хотя многие лидеры уже вернулись в команду. «Реал», как и многие другие топ-клубы, лихорадит этой осенью. Две победы над «Интером» поправили ситуацию в ЛЧ, а вот в чемпионате Испании не всё так гладко. В выходные «сливочные» уступили «Алавесу» 1:2, и это уже третий матч без побед. Стоит отметить что в ворота «Реала» стали часто ставить пенальти, а тут еще и Куртуа, лучший вратарь Ла Лиги прошлого сезона, начал чудить. Оборона мадридцев без Рамоса не выглядит такой неуязвимой, вообще у «Реала» выбыло много игроков. Сегодня также не сыграют Азар, Карвахаль, Вальверде, Одриосола…

Турнирная ситуация в группе сложная. «Реал» еще не обеспечил себе выход из группы, так что обязан играть на победу. «Шахтер» же должен реабилитироваться за два унизительных поражения от «Боруссии» и снова, как и в Мадриде, дать бой испанцам. В случае поражения чемпион Украины, скорее всего, не выйдет и в Лигу Европы, ведь в последнем туре играть в гостях с «Интером». Так что обе команды сегодня должны рисковать, играть на атаку и забивать. В БК «Марафон» на ставку «обе команды забьют и тотал больше 2,5″ дают коэффициент 1,8.



“Шахтер” — команда, в которой собрано много техничных игроков, на которых соперники часто нарушают правила. В еврокубках “горняки” редко побеждают по фолам, так что второй вариант на этот матч — “Реал” победит по фолам с форой -2,5 за 1,75» в БК «Париматч». В первой игре по нарушениям было 11:8 в пользу мадридцев. Вообще такая фора проходила в 6 из последних 7 матчей «Шахтера» в еврокубках.



Андрей Санталов