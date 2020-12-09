Конте рвется в плей-офф ЛЧ: прогноз: на матч «Интер» — «Шахтер»

Загадочным образом «Интер» не похож сам на себя в матчах Лиги чемпионов. Игроки привозят глупые пенальти, отдают пас на свои ворота чужим форвардам. Видаль запросто может получить две желтые карточки за споры с судьей и оставить команду вдесятером. 9 пропущенных в 5 матчах — тоже не похоже на команду Конте. Впрочем, с этим беда и в серии А — лишь 7-е место. А ведь в прошлом сезоне оборона «нерадзурри» была лучшей в Италии. Пока что «Интер» выручает атака. Лукаку сейчас в лютой форме (12 голов в сезоне), Лаутаро много мажет, но и он забил 6.



«Шахтер» может повторить судьбу ЦСКА, который дважды обыграл «Реал» два года назад, но занял 4-е место. А может и выйти в плей-офф Лиги чемпионов — настолько запутанная ситуация в группе. Украинский пока на втором месте, при определенных раскладах его устроит и ничья. Победа сразу отправит «горняков» в 1/8 финала ЛЧ, а поражение может вообще оставить без еврокубков. В предыдущих матчах высокий прессинг «Интера» создавал большие проблемы «Шахтеру», в этот раз тренер Каштру уверяет, что его игроки к такому сценарию игры готовы.