Конте рвется в плей-офф ЛЧ: прогноз: на матч «Интер» — «Шахтер»
Игра, где ждут много голов.
Игра, где ждут много голов.
Загадочным образом «Интер» не похож сам на себя в матчах Лиги чемпионов. Игроки привозят глупые пенальти, отдают пас на свои ворота чужим форвардам. Видаль запросто может получить две желтые карточки за споры с судьей и оставить команду вдесятером. 9 пропущенных в 5 матчах — тоже не похоже на команду Конте. Впрочем, с этим беда и в серии А — лишь 7-е место. А ведь в прошлом сезоне оборона «нерадзурри» была лучшей в Италии. Пока что «Интер» выручает атака. Лукаку сейчас в лютой форме (12 голов в сезоне), Лаутаро много мажет, но и он забил 6.
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Первая игра в Киеве закончилась 0:0 — «Интеру» там откровенно не повезло. В домашней игре итальянская команда обязана играть на победу. Вряд ли у «Шахтера» второй раз получиться сдержать Лукаку и Лаутаро. Но ждем минимум один гол и от гостей: в обороне команде Конте, напомним, часто ошибается. А техничные футболисты у «горняков» есть. Выбираем здесь «Интер» выиграет и обе забьют за 2,41" в БК «Париматч».
Еще одна ставка традиционна для матчей «Шахтера» в еврокубках. Их соперники почти всегда очень много нарушают правила, оба матча с «Интером» подтвердили эту тенденцию. В августе итальянская команда выиграла по фолам 21:3, в октябре — 14:5. Вариант «победа “Интера” по фолам с форой -4 за 1,85» в БК «Бетсити» выглядит очень привлекательно.
Андрей Санталов