Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Йокерит
01
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
ХК Динамо
Футбол. Еврокубки
20:55
ПСЖ
Истанбул Башакшехир
00
Футбол. Еврокубки
20:55
Аякс
Аталанта
Футбол. Еврокубки
20:55
Мидтьюлланн
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Атлетико
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Порту
Все события
Фоторепортажи
17«Краснодар» не встал на колени перед «Челси» в Англии
14«Краснодар» — «Ренн»: Гол Берга, первая победа и путевка в Лигу Европы
15:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Конте рвется в плей-офф ЛЧ: прогноз: на матч «Интер» — «Шахтер»

Игра, где ждут много голов.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Betcity4. Melbet5. Лига ставок
Источник: Reuters

Загадочным образом «Интер» не похож сам на себя в матчах Лиги чемпионов. Игроки привозят глупые пенальти, отдают пас на свои ворота чужим форвардам. Видаль запросто может получить две желтые карточки за споры с судьей и оставить команду вдесятером. 9 пропущенных в 5 матчах — тоже не похоже на команду Конте. Впрочем, с этим беда и в серии А — лишь 7-е место. А ведь в прошлом сезоне оборона «нерадзурри» была лучшей в Италии. Пока что «Интер» выручает атака. Лукаку сейчас в лютой форме (12 голов в сезоне), Лаутаро много мажет, но и он забил 6.

«Шахтер» может повторить судьбу ЦСКА, который дважды обыграл «Реал» два года назад, но занял 4-е место. А может и выйти в плей-офф Лиги чемпионов — настолько запутанная ситуация в группе. Украинский пока на втором месте, при определенных раскладах его устроит и ничья. Победа сразу отправит «горняков» в 1/8 финала ЛЧ, а поражение может вообще оставить без еврокубков. В предыдущих матчах высокий прессинг «Интера» создавал большие проблемы «Шахтеру», в этот раз тренер Каштру уверяет, что его игроки к такому сценарию игры готовы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первая игра в Киеве закончилась 0:0 — «Интеру» там откровенно не повезло. В домашней игре итальянская команда обязана играть на победу. Вряд ли у «Шахтера» второй раз получиться сдержать Лукаку и Лаутаро. Но ждем минимум один гол и от гостей: в обороне команде Конте, напомним, часто ошибается. А техничные футболисты у «горняков» есть. Выбираем здесь «Интер» выиграет и обе забьют за 2,41" в БК «Париматч».

Еще одна ставка традиционна для матчей «Шахтера» в еврокубках. Их соперники почти всегда очень много нарушают правила, оба матча с «Интером» подтвердили эту тенденцию. В августе итальянская команда выиграла по фолам 21:3, в октябре — 14:5. Вариант «победа “Интера” по фолам с форой -4 за 1,85» в БК «Бетсити» выглядит очень привлекательно.

Андрей Санталов

Объявлены участники чемпионата России по фигурному катанию
«Уход команд с поля — цирк». СМИ — о расистском скандале в ЛЧ
Роналду унизил «Барсу», «МЮ» отправился в Лигу Европы
Газизов за разрыв контракта со «Спартаком» получил 400 миллионов
Сезон НХЛ состоится. Хоккеисты отстояли свои деньги
Румынские арбитры заявили, что тренер назвал их цыганами
Болельщики требуют лишить россиянина места в «Формуле-1»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь