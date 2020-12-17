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15:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Быков» сейчас не остановить: прогноз на матч «Краснодар» — «Уфа»

Еще один праздник для болельщиков.

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Источник: РИА "Новости"

С возвращением своих лидеров «Краснодар» в последних матчах 2020 года выглядит как раз так, как его и представляли. Яркая, атакующая команда, которая создает момент за моментом как в позиционных атаках, так и за счет прессинга на чужой половине поля. Последним под горячую руку краснодарцев попал «Локомотив», ему «быки» отгрузили пять мячей (как и «Ротору» до этого). От «Зенита» клуб Галицкого по потерянным очкам отстает на 11 баллов, а вот от идущего вторым «Спартака» на 5. В борьбу за Лигу чемпионов весной краснодарцы, конечно, включатся.

«Уфа» в этом сезоне занимается вопросами выживания. Без Газизова команда угодила в подвал турнирной таблицы, не помогает и смена тренера. За два месяца при Рахимове выиграно два матча, один из них у «Тамбова». При этом уфимцам где-то не везет, так, в выходные судья не дал пенальти в ворота «Ротора» за игру рукой (ошибка арбитра уже подтверждена) при счете 0:0. Ту встречу «Уфа» в итоге проиграла. Впрочем, весной у Рахимова будет время как минимум покинуть зону прямого вылета.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Краснодар» на позитиве готовится к последнему матчу перед зимним перерывом. Предыдущая игра у «быков» тоже была дома, так что времени для восстановления должно хватить. «Уфе» же предстоит разбор полетов в январе, сейчас же команда вряд ли способна сопротивляться «Краснодару». Хозяева поля не останавливаются после первого забитого мяча, так что предполагаем здесь их уверенную победу. В БК 1Х Ставка можно поставить на то, что «Краснодар» выиграет с форой -1,5 за 2,13.

Еще одно следствие поставленной атакующей игры «Краснодара» — большое количество ударов в створ. Команда Мусаева по этому показателю — вторая в РПЛ после «Зенита» (6,3 за матч). «Уфа», конечно, в этом показателе сильно уступает (3,1 удара в створ за матч). В первом круге краснодарцы разгромили соперника не только по счету, но и по точным ударам — 11:2. Так что второй вариант на эту игру — победа «Краснодара» по ударам в створ с форой -3,5 за 1,7 в БК «Париматч».

Андрей Санталов

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