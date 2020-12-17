«Быков» сейчас не остановить: прогноз на матч «Краснодар» — «Уфа»

С возвращением своих лидеров «Краснодар» в последних матчах 2020 года выглядит как раз так, как его и представляли. Яркая, атакующая команда, которая создает момент за моментом как в позиционных атаках, так и за счет прессинга на чужой половине поля. Последним под горячую руку краснодарцев попал «Локомотив», ему «быки» отгрузили пять мячей (как и «Ротору» до этого). От «Зенита» клуб Галицкого по потерянным очкам отстает на 11 баллов, а вот от идущего вторым «Спартака» на 5. В борьбу за Лигу чемпионов весной краснодарцы, конечно, включатся.



«Уфа» в этом сезоне занимается вопросами выживания. Без Газизова команда угодила в подвал турнирной таблицы, не помогает и смена тренера. За два месяца при Рахимове выиграно два матча, один из них у «Тамбова». При этом уфимцам где-то не везет, так, в выходные судья не дал пенальти в ворота «Ротора» за игру рукой (ошибка арбитра уже подтверждена) при счете 0:0. Ту встречу «Уфа» в итоге проиграла. Впрочем, весной у Рахимова будет время как минимум покинуть зону прямого вылета.