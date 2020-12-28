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13:15 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барса» и «Реал» разгромят соперников, а Гвардиола огорчит Анчелотти

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«Эвертон» — «Манчестер Сити»

Прогноз: «Манчестер Сити» победит с разницей 2 за 4.06.

«Эвертон» здорово разогнался в премьер-лиге, выиграв 4 матча подряд. Идеальный декабрь подпортил вылет из Кубка лиги от «Ман Юнайтед», но это мелочи по сравнению со вторым местом в АПЛ. Удивительно, что такую серию команда Анчелотти выдала без многих важных игроков: без опорника Аллана и креативщика Родригеса, нет защитника-распасовщика Диня, и главное, из-за сотрясения мозга не играет Ришарлисон. «Манчестер Сити» в этом сезоне не феерит, как раньше, в атаке, зато и пропускает меньше всех в АПЛ. «Горожане» не проигрывают уже 10 матчей и постепенно догоняют «Ливерпуль». А с возвращением Агуэро нападение прибавит в реализации моментов. Так что с ослабленным «Эвертоном» у Гвардиолы не должно возникнуть проблем.

«Севилья» — «Вильярреал»

Прогноз: ничья за 3.32.

В прошлом туре «Севилья» дожала-таки «Валенсию» и впервые выиграла на «Месталье» за 8 лет. Вообще гостевые матчи здорово удаются команде Лопетеги в этом сезоне, а вот дома она часто теряет очки. В таблице «Севилья» идет на 6-м месте и отстает от «Вильярреала» на три очка, но у нее две игры в запасе. «Вильярреал» с лета 2020-го тренирует Эмери, и для него, это, конечно, принципиальный матч против своей бывшей команды. Под предводительством Унаи «желтая подводная лодка» не проигрывает уже три месяца! Единственная неудача случилась на «Камп Ноу» с «Барселоной». А так, чередуя победы и ничьи, «Вильярреал» добрался до плей-офф Лиги Европы и борется за еврокубки в Испании. «Севилье» нужно еще держать в уме дерби с «Бетисом» 2 января, так что в этой встрече мирный исход весьма вероятен.

«Барселона» — «Эйбар»

Прогноз: «Барселона» победит с разницей 3+ за 3.06.

Куман продолжает экспериментировать в «Барселоне». На матч с «Вальядолидом» команда вышла с тремя центральными защитниками, возможно, это помогло и атаке, позволив Альбе и Десту чаще открываться у чужой штрафной. Американец как раз отдал одну из голевых передач (она стала его первой в «Барсе»). Хорош был и Месси (гол + пас), однако аргентинца не будет в этой игре. Лионелю разрешили остаться на родине на Рождество. «Эйбар» по традиции борется за выживание в Ла Лиге. При этом скромная команда из Страны Басков дает бой грандам, в этом недавно убедился «Реал». В «Эйбаре» хорош вратарь сборной Сербии Дмитрович, с ним команда пропускает всего лишь гол за игру. Впрочем, «Барса» обычно не испытывает проблем с «Эйбаром» и должна справиться с ним и без Месси.

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» победит с разницей 2 за 4.44.

В АПЛ продолжается рождественское безумие, и на первый план выходит, сколько у команд было отдыха между матчами и сколько свежих футболистов можно выпустить на поле. Тут у «Манчестер Юнайтед» явное преимущество, ведь он провел свой матч на день раньше, а среди запасных есть, например, Кавани, который и забивает, и раздает голевые передачи. Да, в матче с «Лестером» Сульшера подвела небрежная игра вблизи своих ворот, прервалась серия из 13 гостевых побед подряд, но до «Ливерпуля» по-прежнему рукой подать. «Вулверхэмптон» продолжает отнимать очки у фаворитов. В воскресенье «волки» огорчили Моуринью, сравняв счет в конце матча с «Тоттенхэмом». У «Вулвс» все еще нет бомбардира Хименеса, но на помощь приходят контратаки и стандарты. Однако выстоять против «МЮ» вряд ли получится.

«Эльче» — «Реал»

Прогноз: «Реал» победит с разницей 3+ за 2.73.

«Реал» после слухов об увольнении Зидана выдал серию из 5 побед в Ла Лиге и догнал «Атлетико», правда, сыграл при этом на два матча больше. Вернулся Азар, все здоровы, кроме Родриго, но это небольшая потеря. Бензема набрал форму и всерьез нацелился на титул лучшего бомбардира чемпионата. У француза.

8 голов в 13 матчах, причем все с игры. «Реал» преобразился после поражения от «Шахтера», лидеры команды тогда договорились с тренером, что надо играть одним составом, и оказались правы. Так что от чемпиона Испании стоит ждать продолжения победной серии. «Эльче» — редкий гость в примере. Пока команда держится вне зоны вылета, но от 18-го места ее отделяет лишь одно очко. «Эльче» не побеждает уже два месяца, зацепить очки с набравшим ход «Реалом» тоже не получится.

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Андрей Санталов

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