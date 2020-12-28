«Барса» и «Реал» разгромят соперников, а Гвардиола огорчит Анчелотти
Делимся прогнозами, чтобы выиграть миллион.
Делимся прогнозами, чтобы выиграть миллион.
БК Winline запустила проект «Х5 — игра на миллион». Принять в нем участие может каждый желающий, для этого нужно лишь установить приложение Winline и угадать исходы 5 матчей. Участие в игре бесплатное, победители получат приз — миллион рублей.
«Эвертон» — «Манчестер Сити»
Прогноз: «Манчестер Сити» победит с разницей 2 за 4.06.
«Эвертон» здорово разогнался в
«Севилья» — «Вильярреал»
Прогноз: ничья за 3.32.
В прошлом туре «Севилья»
«Барселона» — «Эйбар»
Прогноз: «Барселона» победит с разницей 3+ за 3.06.
Куман продолжает экспериментировать в «Барселоне». На матч с «Вальядолидом» команда вышла с тремя центральными защитниками, возможно, это помогло и атаке, позволив Альбе и Десту чаще открываться у чужой штрафной. Американец как раз отдал одну из голевых передач (она стала его первой в «Барсе»). Хорош был и Месси (гол + пас), однако аргентинца не будет в этой игре. Лионелю разрешили остаться на родине на Рождество. «Эйбар» по традиции борется за выживание в Ла Лиге. При этом скромная команда из Страны Басков дает бой грандам, в этом недавно убедился «Реал». В «Эйбаре» хорош вратарь сборной Сербии Дмитрович, с ним команда пропускает всего лишь гол за игру. Впрочем, «Барса» обычно не испытывает проблем с «Эйбаром» и должна справиться с ним и без Месси.
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
Прогноз: «Манчестер Юнайтед» победит с разницей 2 за 4.44.
В АПЛ продолжается рождественское безумие, и на первый план выходит, сколько у команд было отдыха между матчами и сколько свежих футболистов можно выпустить на поле. Тут у «Манчестер Юнайтед» явное преимущество, ведь он провел свой матч на день раньше, а среди запасных есть, например, Кавани, который и забивает, и раздает голевые передачи. Да, в матче с «Лестером» Сульшера подвела небрежная игра вблизи своих ворот, прервалась серия из 13 гостевых побед подряд, но до «Ливерпуля»
«Эльче» — «Реал»
Прогноз: «Реал» победит с разницей 3+ за 2.73.
«Реал» после слухов об увольнении Зидана выдал серию из 5 побед в Ла Лиге и догнал «Атлетико», правда, сыграл при этом на два матча больше. Вернулся Азар, все здоровы, кроме Родриго, но это небольшая потеря. Бензема набрал форму и всерьез нацелился на титул лучшего бомбардира чемпионата. У француза.
8 голов в 13 матчах, причем все с игры. «Реал» преобразился после поражения от «Шахтера», лидеры команды тогда договорились с тренером, что надо играть одним составом, и оказались правы. Так что от чемпиона Испании стоит ждать продолжения победной серии. «Эльче» — редкий гость в примере. Пока команда держится вне зоны вылета, но от 18-го места ее отделяет лишь одно очко. «Эльче» не побеждает уже два месяца, зацепить очки с набравшим ход «Реалом» тоже не получится.
В 78-м туре игры Х5 только двум участникам удалось верно предсказать исходы 5 матчей. Эти два счастливчика разделили миллион рублей межу собой, получив по 500 тысяч рублей каждый!
Не упусти и ты свой шанс принять участие в розыгрыше миллиона рублей! Получи купон на участие в игре Х5 за регистрацию на Winline, и миллион может стать твоим!
Андрей Санталов