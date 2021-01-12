Ставим на фаворита: прогноз на матч «Милан» — «Торино»

Молодежь «Милана» по-взрослому отреагировала на поражение от «Ювентуса». В выходные «россонери» разобрались с «Торино» (2:0) и с этой же командой будут играть теперь в 1/8 финала Кубка Италии. Ибрагимович вернулся в заявку команды, но пока не готов выходить в старте. Впереди его с успехом заменяет португалец Леау: 5 голов и 4 передачи в 13 матчах серии А. «Милан» с отрывом в три очка лидирует в серии А, интересно, что по сравнению с прошлым сезоном команда после 17 туров набрала на 19 очков больше!



«Торино» проводит просто ужасный сезон. В 17 матчах у туринцев лишь две победы, они уверенно стоят на вылет. Проблемы у «быков» начались еще в 2019-м, летом решать их позвали экс-тренера «Милана» Джампаоло, но и с ним пока результатов нет. Команда временами неплохо играет, но нет уверенности в себе, поэтому часто упускает преимущество в счете. Так туринцы потеряли уже 19 очков в этом сезоне. «Торино» второй год подряд много пропускает, а супербомбардир Белотти в одиночку не может это компенсировать.