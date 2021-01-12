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8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
18:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставим на фаворита: прогноз на матч «Милан» — «Торино»

Ибра идет за Кубком Италии.

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Источник: AP 2020

Молодежь «Милана» по-взрослому отреагировала на поражение от «Ювентуса». В выходные «россонери» разобрались с «Торино» (2:0) и с этой же командой будут играть теперь в 1/8 финала Кубка Италии. Ибрагимович вернулся в заявку команды, но пока не готов выходить в старте. Впереди его с успехом заменяет португалец Леау: 5 голов и 4 передачи в 13 матчах серии А. «Милан» с отрывом в три очка лидирует в серии А, интересно, что по сравнению с прошлым сезоном команда после 17 туров набрала на 19 очков больше!

«Торино» проводит просто ужасный сезон. В 17 матчах у туринцев лишь две победы, они уверенно стоят на вылет. Проблемы у «быков» начались еще в 2019-м, летом решать их позвали экс-тренера «Милана» Джампаоло, но и с ним пока результатов нет. Команда временами неплохо играет, но нет уверенности в себе, поэтому часто упускает преимущество в счете. Так туринцы потеряли уже 19 очков в этом сезоне. «Торино» второй год подряд много пропускает, а супербомбардир Белотти в одиночку не может это компенсировать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хоть и говорят, что сложно обыграть одного и того же соперника два раза подряд за короткий срок, но здесь не видно, за счет чего «Торино» может устроить сенсацию. Команде сейчас не до Кубка Италии, все мысли о серии А. У «Милана» же молодая команда, ей нужны любые трофеи, тем более Кубок «россонери» не выигрывали с 2003 года. Так что берем здесь победу «Милана» с форой -1 за 1,94 в БК Olimp.bet.

Оба тренера вполне могут дать поиграть здесь запасным футболистам, вряд ли стоит ждать оптимальных составов. Опять же, матчи идут плотно, футболисты не будут здесь стремиться забить как можно больше голов, доводить счет до разгрома, на исход это не повлияет. Поэтому предполагаем, что мячей будет мало, так что можно сыграть на тотал меньше 3 за 1,69 в БК «Лига Ставок».

Андрей Санталов

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