Ставим на фаворита: прогноз на матч «Милан» — «Торино»
Ибра идет за Кубком Италии.
Ибра идет за Кубком Италии.
Молодежь «Милана»
«Торино» проводит просто ужасный сезон. В 17 матчах у туринцев лишь две победы, они уверенно стоят на вылет. Проблемы у «быков» начались еще в 2019-м, летом решать их позвали
Хоть и говорят, что сложно обыграть одного и того же соперника два раза подряд за короткий срок, но здесь не видно, за счет чего «Торино» может устроить сенсацию. Команде сейчас не до Кубка Италии, все мысли о серии А. У «Милана» же молодая команда, ей нужны любые трофеи, тем более Кубок «россонери» не выигрывали с 2003 года. Так что берем здесь победу «Милана» с форой -1 за 1,94 в БК Olimp.bet.
Оба тренера вполне могут дать поиграть здесь запасным футболистам, вряд ли стоит ждать оптимальных составов. Опять же, матчи идут плотно, футболисты не будут здесь стремиться забить как можно больше голов, доводить счет до разгрома, на исход это не повлияет. Поэтому предполагаем, что мячей будет мало, так что можно сыграть на тотал меньше 3 за 1,69 в БК «Лига Ставок».
Андрей Санталов