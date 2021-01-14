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14 января, источник: Sportmail.ru

Дуэль русских вратарей: прогноз на матч «Рейнджерс» — «Айлендерс»

Битва за Нью-Йорк начинается.

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Источник: AP 2020

«Рейнджерс» продолжают строить новую команду. Она по-прежнему молодая и талантливая, но для больших задач пока не годится. В прошлом сезоне «Нью-Йорк» быстро вылетел в квалификации плей-офф от «Каролины», одной молодежью лигу с наскока не возьмешь. Да, есть Панарин, один из лучших хоккеистов НХЛ, есть центр первого звена Зибанежад, превратившийся в голевую машину год назад, но этого мало. Первому номеру драфта-2020 Лафренье и второму номеру драфта-2019 Какко нужно время, чтобы по-настоящему освоиться в НХЛ. Статус основного вратаря теперь принадлежит 25-летнему Шестеркину, помогать ему будет еще один россиянин Георгиев.

Интересно, что у «Айлендерс» вратарская бригада тоже русская. Первым номером остается Варламов, а сменщиком его стал экс-голкипер ЦСКА Сорокин. «Островитяне» — опытная команда, в плей-офф-2020 она дошла до финала Восточной конференции, где проиграла «Тампе». «Айлендерс» сохранили почти всех форвардов (а атака в плей-офф была очень хороша), линия защиты по-прежнему выглядит надежной. По-другому, впрочем, и не может быть с таким тренером, как Троц. Для экс-рулевого «Вашингтона» это будет третий сезон на Лонг-Айленде, команда прекрасно знает его строгие требования и играет соответственно.

Первые матчи сезона бывают щедры на сенсации, да и в прошлом сезоне преимущество в личных встречах осталось за «Рейнджерс», однако «Айлендерс» сильнее (прежде всего как команда), они одни из фаворитов дивизиона и должны брать свое. Тем более, дистанция короткая, всего 56 матчей, и проигрывать тем, кого не будет в плей-офф, непозволительно. Выбираем победу «Айлендерс» с форой 0 за 1,97 в «БК «Марафон».

Также, как показал первый игровой день, все соскучились по хоккею, поэтому почти во всех матчах было много голов. Стоит ожидать их и здесь. Защита «Рейнджерс» пока неопытна, больше нацелена на атаку, чем на оборону своих ворот, вратари все ошибки полевых исправить не смогут. При этом голы от Панарина и Ко будут, эти парни слишком хороши в атаке. Ждем голевую перестрелку, поэтому ставим здесь на тотал больше 5,5. В БК «Бетсити» на это дают 1,74.

Андрей Санталов

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