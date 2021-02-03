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13:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Три очка для Гвардиолы: прогноз на матч «Бернли» — «Манчестер Сити»

Лучшая команда АПЛ возьмет свое.

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Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Betcity4. Melbet5. Лига ставок
Источник: Reuters

«Манчестер Сити» продолжает победное шествие в Англии. «Горожане» выиграли уже 12 матчей подряд в разных турнирах, установив рекорд клуба. Главное для Гвардиолы, что есть 8 побед подряд в АПЛ, благодаря такому мощному рывку «Сити» поднялся на первое место и опережает «Ман Юнайтед» на 6 очков (если считать по потерянным). Пеп полностью изменил игру команды, теперь она не зависит ни от форвардов, которые есть в его распоряжении, ни от де Брюйне (как видно, справляются и без бельгийца). Полузащитники — особенно Гюндоган — постоянно врываются в штрафную, тогда как те футболисты, которые номинально выходят на позиции нападающих, отходят в глубину. Соперник в эти моменты теряется, и «Манчестер Сити» этим пользуется.

«Бернли» недавно прервал длинную серию «Ливерпуля», обыграв его на «Энфилде», а затем еще и взял верх над «Астон Виллой». Однако с «Челси» еще одну сенсацию сотворить не удалось, тут подопечные Дайча оказались слабее — 0:2. Теперь «Бернли» себя чуть посвободнее чувствует с 22 очками после 20 матчей, но расслабляться рано. До зоны вылета — 8 баллов. Прибавлять «бордовым» есть в чем: по ударам и по ударам в створ — это худшая команда АПЛ после «Вест Бромвича».

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«Ман Сити» скоро предстоит играть с «Ливерпулем» и другими топ-клубами, так что здесь терять очки ему нельзя. Свежие игроки есть, вернулись в состав Лапорт, Уокер и Ферран, так что выбор у Гвардиолы приличный. «Горожане» в этом сезоне — еще и монстры в плане обороны. У Эдерсона 12 матчей на ноль, в последних 5 играх «Сити» голов не пропускал. При таких раскладах логично поставить на победу «Манчестер Сити» и тотал меньше 3,5 за 1,95 в БК «Марафон».

В прошлом матче «Ман Сити» разгромил «Шеффилд Юнайтед» по угловым (10:0), но долго раскачивался. В первом тайме «горожане» подали всего один корнер. «Бернли» в целом мало атакует, так что угловых у команды набирается немного — в среднем 3,8 за матч. С аутсайдерами «Сити» обычно доминирует по угловым, попробуем сыграть на этом. БК «Париматч» предлагает на победу «Манчестер Сити» по угловым с форой -4,5 коэффициент 1,7. В последних 4 матчах «горожан» в АПЛ эта ставка зашла.

Андрей Санталов

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