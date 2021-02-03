Три очка для Гвардиолы: прогноз на матч «Бернли» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» продолжает победное шествие в Англии. «Горожане» выиграли уже 12 матчей подряд в разных турнирах, установив рекорд клуба. Главное для Гвардиолы, что есть 8 побед подряд в АПЛ, благодаря такому мощному рывку «Сити» поднялся на первое место и опережает «Ман Юнайтед» на 6 очков (если считать по потерянным). Пеп полностью изменил игру команды, теперь она не зависит ни от форвардов, которые есть в его распоряжении, ни от де Брюйне (как видно, справляются и без бельгийца). Полузащитники — особенно Гюндоган — постоянно врываются в штрафную, тогда как те футболисты, которые номинально выходят на позиции нападающих, отходят в глубину. Соперник в эти моменты теряется, и «Манчестер Сити» этим пользуется.



«Бернли» недавно прервал длинную серию «Ливерпуля», обыграв его на «Энфилде», а затем еще и взял верх над «Астон Виллой». Однако с «Челси» еще одну сенсацию сотворить не удалось, тут подопечные Дайча оказались слабее — 0:2. Теперь «Бернли» себя чуть посвободнее чувствует с 22 очками после 20 матчей, но расслабляться рано. До зоны вылета — 8 баллов. Прибавлять «бордовым» есть в чем: по ударам и по ударам в створ — это худшая команда АПЛ после «Вест Бромвича».