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10:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Новое испытание для Артеты: прогноз на матч «Астон Вилла» — «Арсенал»

«Канониры» приехали не в сильнейшем составе.

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Источник: Reuters

«Арсенал» классно начал матч против «Вулверхэмптона», доминировал в первом тайме, забил гол (его отменили), забил еще, а к перерыву должен был уходить с преимуществом в два-три мяча. Но свои моменты «канониры» не использовали, а вот редкую контратаку «волков» пропустили, да так, что Луиз привез пенальти и заработал красную карточку (пусть и спорную). Второй тайм закончился еще хуже: пропущенный гол и удаление вратаря Лено. Так, лондонцы впервые проиграли за последние 7 матчей в АПЛ, и их рывок в первую половину таблицы остановлен.

«Астон Вилла» попала под разогнавшийся в этом году «Вест Хэм». Лондонцы прикрыли главную звезду «вилланов» Грилиша, а сами четко завершали быстрые атаки. После выхода с карантина «Астон Вилла» чередует победы с поражениями, поэтому пока всё не может подобраться поближе к командам, ведущим борьбу за еврокубки. Однако защита у бирмингемцев во главе с вратарем Мартинесом по-прежнему одна из лучших в чемпионате. А впереди хорошо себя проявляет форвард Уоткинс, год назад зажигавший в чемпионшипе. Сейчас у него 9 голов в 20 играх.

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Без Луиза тренеру «Арсенала» придется как-то перестраивать защиту. В центре поля пока не вписан в игру Эдегор, а Обамеянг после небольшого перерыва еще не в тонусе, да и его место на левом фланге атаки занял Пепе. «Канониры» в последнее время мало пропускают (по пропущенным голам они в топ-3 АПЛ), но сегодня в центре будет несыгранная пара Габриэл — Холдинг, а на воротах запасной голкипер (скорее всего, Райан). В такой ситуации шансы хозяев выглядят лучше. В БК «Марафон» победу «Астон Виллы» с форой 0 можно взять за 2,06.

Интересно, что «Астон Вилла» — это еще и одна из самых бьющих команд АПЛ, в среднем у нее 15 ударов за матч. «Арсенал» обычно угрожает воротам соперников реже — 11,8 удара за игру. Матч в первом круге на «Эмирейтс» остался за бирмингемцами и по счету — 3:0, и по ударам — 15:13. То есть даже ведя в счете, команда Смита не уступает сопернику в активности у чужих ворот. В БК 1Х Ставка на победу «Астон Виллы» по ударам предлагают коэффициент 1,9.

Андрей Санталов

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