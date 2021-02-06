Новое испытание для Артеты: прогноз на матч «Астон Вилла» — «Арсенал»
«Канониры» приехали не в сильнейшем составе.
«Канониры» приехали не в сильнейшем составе.
«Арсенал» классно начал матч против «Вулверхэмптона», доминировал в первом тайме, забил гол (его отменили), забил еще, а к перерыву должен был уходить с преимуществом в
«Астон Вилла» попала под разогнавшийся в этом году «Вест Хэм». Лондонцы прикрыли главную звезду «вилланов» Грилиша, а сами четко завершали быстрые атаки. После выхода с карантина «Астон Вилла» чередует победы с поражениями, поэтому пока всё не может подобраться поближе к командам, ведущим борьбу за еврокубки. Однако защита у бирмингемцев во главе с вратарем Мартинесом
Без Луиза тренеру «Арсенала» придется
Интересно, что «Астон Вилла» — это еще и одна из самых бьющих команд АПЛ, в среднем у нее 15 ударов за матч. «Арсенал» обычно угрожает воротам соперников реже — 11,8 удара за игру. Матч в первом круге на «Эмирейтс» остался за бирмингемцами и по счету — 3:0, и по ударам — 15:13. То есть даже ведя в счете, команда Смита не уступает сопернику в активности у чужих ворот. В БК 1Х Ставка на победу «Астон Виллы» по ударам предлагают коэффициент 1,9.
Андрей Санталов