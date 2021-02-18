Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Витязь
Металлург Мг
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
ХК Динамо
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
ЦСКА
Трактор
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
Йокерит
Динамо Мн
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
Динамо Р
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
Куньлунь
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо НН
Спартак
12
Футбол. Еврокубки
20:55
Вольфсбергер
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:55
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Милан
Футбол. Еврокубки
20:55
Славия Пр
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:55
Брага
Рома
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:55
Янг Бойз
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Олимпиакос П
ПСВ
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
32
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Арсенал
Футбол. Еврокубки
23:00
Антверпен
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Мольде
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:00
Гранада
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Тель-Авив
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Аякс
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Автомобилист
21
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Авангард
03
Хоккей. НХЛ
19.02
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
19.02
Коламбус Блю Джэкетс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
19.02
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
19.02
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
19.02
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
19.02
Вашингтон Кэпиталз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Нефтехимик
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
19.02
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
19.02
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
19.02
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
19.02
Анахайм Дакс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
15
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
32
Все события
Фоторепортажи
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
10«ПСЖ» разгромил «Барселону» в Лиге чемпионов
16:56 (мск), источник: Sportmail.ru

В шаге от финала: прогноз на матч Медведев — Циципас

Кто составит компанию Джоковичу?

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Betcity4. Melbet5. Лига ставок
Источник: AFP 2020

Медведев продолжает свою удивительную серию. Дойдя до полуфинала чемпионата Австралии, он выиграл 19 поединков подряд! Последний раз российский теннисист терпел поражение в октябре. На Australian Open Медведев почти всех соперников прошел в трех сетах, включая Рублева. Только с сербом Краиновичем пришлось решать вопрос в пяти партиях. Интересно, кстати, что Даниил впервые победил в пятисетовом матче, предыдущие 6 попыток заканчивались не в его пользу.

Циципас сотворил маленькое чудо, одолев Надаля в четвертьфинале. Грек уступал 0−2 по сетам, и, казалось, ничего хорошего его уже не ждет. Но Стефанос переломил ход матча и во второй раз в карьере добрался до полуфинала. В 2019-м он тут без особой борьбы уступил как раз Надалю, но теперь взял реванш. Всего на этом Australian Open Циципас провел два пятисетовых поединка, так что, возможно, устал больше Медведева. Правда, в 1/8 финала соперник грека снялся, так что и отдыха у него было побольше.

Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев в свои 25 впервые в полуфинале чемпионата Австралии. На его счету уже есть победа на итоговом турнире ATP, кажется, россиянин готов прервать доминацию Большой тройки в теннисе. Даниил уже гарантировал себе попадание в топ-3 в рейтинге, и у него хороший личный счет с Циципасом — 5:1. 22-летний Стефанос тоже близок к первой победе на турнире Большого шлема. Грек тоже выигрывал итоговый турнир ATP, и последняя встреча с Медведевым в 2019-м осталась за ним. Однако шансов у Даниила, как кажется, все-таки чуть больше. Выбираем победу Медведева с форой -3,5 по геймам за 1,8 в БК «Париматч».

Еще один вариант связан с общим тоталом. Вряд ли у Даниила и здесь получится выиграть в трех партиях, к тому же Циципас психологически устойчив и не «плывет» после одного-двух неудачных сетов. Борьба будет суровой, и матч обещает быть долгим. В такой ситуации можно еще поставить на тотал геймов больше 40,5 за 1,9 в БК «Бетсити».

Андрей Санталов

Французы победили в сингл-миксте на чемпионате мира
Как сын афганского инженера стал лучшим биатлонистом России
Парень из России заставил орать лучшего теннисиста мира (видео)
Губерниев: Сборная России достигла дна, и снизу постучали
Похоже, «Тамбов» снимается с РПЛ: Что будет с очками и таблицей?
Сборная России сохранила 39-ю строчку в рейтинге ФИФА
«Идиоты»: Тихонов разнес тренеров сборной России по биатлону
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь