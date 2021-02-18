В шаге от финала: прогноз на матч Медведев — Циципас

Медведев продолжает свою удивительную серию. Дойдя до полуфинала чемпионата Австралии, он выиграл 19 поединков подряд! Последний раз российский теннисист терпел поражение в октябре. На Australian Open Медведев почти всех соперников прошел в трех сетах, включая Рублева. Только с сербом Краиновичем пришлось решать вопрос в пяти партиях. Интересно, кстати, что Даниил впервые победил в пятисетовом матче, предыдущие 6 попыток заканчивались не в его пользу. Циципас сотворил маленькое чудо, одолев Надаля в четвертьфинале. Грек уступал 0−2 по сетам, и, казалось, ничего хорошего его уже не ждет. Но Стефанос переломил ход матча и во второй раз в карьере добрался до полуфинала. В 2019-м он тут без особой борьбы уступил как раз Надалю, но теперь взял реванш. Всего на этом Australian Open Циципас провел два пятисетовых поединка, так что, возможно, устал больше Медведева. Правда, в 1/8 финала соперник грека снялся, так что и отдыха у него было побольше.

Медведев в свои 25 впервые в полуфинале чемпионата Австралии. На его счету уже есть победа на итоговом турнире ATP, кажется, россиянин готов прервать доминацию Большой тройки в теннисе. Даниил уже гарантировал себе попадание в топ-3 в рейтинге, и у него хороший личный счет с Циципасом — 5:1. 22-летний Стефанос тоже близок к первой победе на турнире Большого шлема. Грек тоже выигрывал итоговый турнир ATP, и последняя встреча с Медведевым в 2019-м осталась за ним. Однако шансов у Даниила, как кажется, все-таки чуть больше. Выбираем победу Медведева с форой -3,5 по геймам за 1,8 в БК «Париматч».



Еще один вариант связан с общим тоталом. Вряд ли у Даниила и здесь получится выиграть в трех партиях, к тому же Циципас психологически устойчив и не «плывет» после одного-двух неудачных сетов. Борьба будет суровой, и матч обещает быть долгим. В такой ситуации можно еще поставить на тотал геймов больше 40,5 за 1,9 в БК «Бетсити».



Андрей Санталов