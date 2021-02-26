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19:41 (мск), источник: Sportmail.ru

«Севилья» снова остановит «Барселону», «Спартак» расправится с «Рубином», а Тухель сразится с Сульшером

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Источник: РИА "Новости"

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«Севилья» — «Барселона»

Прогноз: ничья за 3.53.

«Барселона» в середине недели разгромила «Эльче» 3:0. Дубль Месси, две голевые от Брэйтуэйта, Гризманну и Дембеле дали отдохнуть. Но как каталонцы разбираются с маленькими командами, мы видим с начала 2021-го, проблемы у них возникают в матчах с топ-клубами. За весь сезон в таких матчах подопечные Кумана обыграли только «Ювентус». «Севилья» разочаровала в матче с «Боруссией», соперник здорово ловил испанцев на контратаках. Впрочем, с «Барселоной» сценарий игры будет другим, более комфортным для команды Лопетеги. Две недели назад «Севилья» обыграла «Барсу» в Кубке, должна устоять и здесь.

«Локомотив» — ЦСКА

Прогноз: «Локомотив» победит за 2.78.

Николич затеял интересные перемены в команде, возможно, правда, к этому его вынудили травмы основных игроков. Пока нет Миранчука, Смолова, Зе Луиша… Зато в защите осваивается новичок Пабло, на позиции форварда выходит и уже забивает Камано, а правый фланг закрывает Рыбчинский. «Локо» — лишь 10-й по голам в РПЛ, такие перестановки могут разжечь искру в атаке. ЦСКА после 19 туров ближе всех к «Зениту», но с погоней за чемпионом всё сложно. Заболели Акинфеев (для армейцев Игорь — это те самые полкоманды) и важный защитник Дивеев. новичок Рондон пока не в форме, на Чалова после 2020-го надежды мало (8 голов в 24 матчах РПЛ).

«Спартак» — «Рубин»

Прогноз: «Спартак» победит и тотал больше 2,5 за 2.91.

«Спартак» вылетел из Кубка России, но лигочемпионские амбиции остались, да и до «Зенита» только 6 очков. В Москву уже прилетел Промес, возможно, звездный голландец поможет красно-белым уже в воскресенье. Игроков, претендующих на основу, у москвичей стало много, Тедеско надо придумать, как их расположить на поле. У «Рубина» нет такого набора футболистов, как в «Спартаке», так что перед Слуцким больших задач на этот сезон не ставят. К рестарту РПЛ восстановились не все травмированные, так что кому-то в казанской команде придется играть не на своей позиции. «Спартак» не без труда, но должен забирать здесь три очка.

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»

Прогноз: ничья за 3.26.

«Челси» провел уже 8 матчей при Тухеле и ни разу не проиграл. «Синие» теперь больше контролируют мяч, мало что позволяют сделать сопернику. Недавно в этом собственноручно убедился «Атлетико». Не всегда, правда, это владение под 70% конвертируется в опасные моменты, но во всяком случае видно стремление играть первым номером. «Манчестер Юнайтед» спокойно разобрался с «Реал Сосьедадом» в Лиге Европы, но проблемы у команды есть. В атаке все полностью зависит от Бруну и Рэшфорда, если у них не идет игра, то голов нет. В защите связка Макгуайр — Линделеф не отличается супернадежностью. При этом «МЮ» еще не проигрывал в гостях в этом сезоне в АПЛ, ничья видится здесь логичным исходом.

«Рома» — «Милан»

Прогноз: «Рома» победит и тотал меньше 3,5 за 3.41.

«Рома» в этом сезоне хороша в матчах с аутсайдерами и середняками, но часто страдает от итальянских топов. Вообще в матчах с первой восьмеркой у римлян ни одной победы, но даже при таком раскладе они занимают 4-е место в серии А. В ЛЕ тоже все хорошо, «Рома» в 1/8 финала. Джеко помирился с тренером и снова забивает, а тут еще и Эль-Шаарави вернулся. «Милану» же победы даются с трудом в последнее время. «Интеру» проиграли, с «Црвеной Звездой» скатали две ничьи и прошли дальше только за счет гостевого гола. «Россонери» словно уперлись в стену, таким кризисом «Рома» вполне может воспользоваться.

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Андрей Санталов

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