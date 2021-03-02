Санчо и Холанд против своего будущего тренера: прогноз на матч «Боруссия» М — «Боруссия» Д
Интересная игра в Кубке Германии.
Интересная игра в Кубке Германии.
Кризис менхенгладбахской «Боруссии» совпал с объявлением об уходе этим летом тренера Розе в Дортмунд. В последних 5 матчах у команды ничья и 4 поражения, в том числе от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Эти результаты отбросили Гладбах на 9-е место в бундеслиге, похоже, это конец для нынешнего проекта. Без еврокубков многих перспективных футболистов (Нойхаус, Тюрам, Плеа) могут разобрать другие клубы, да и деньги от трансферов будут нужны «Боруссии», чтобы заменить выпадающие доходы то пропуска еврокубков.
«Боруссия» Дортмунд ожила как раз перед стартом
Гладбах, кстати, драматично проиграл «РБ Лейпциг» в выходные. Команда Розе вела 2:0 в первом тайме, но сначала позволила сопернику сравнять счет, а затем и забить победный гол на 93-й минуте. После такого удара оправиться будет нелегко. Сегодня же не будет и лучшего бомбардира гладбахской «Боруссии» Штиндля
Дортмунд играет в веселый футбол в последнее время, много забивает сам и дает такие возможности соперникам. Так что сегодня, скорее всего, будет много голов. В 5 последних матчах
Андрей Санталов