Санчо и Холанд против своего будущего тренера: прогноз на матч «Боруссия» М — «Боруссия» Д

Кризис менхенгладбахской «Боруссии» совпал с объявлением об уходе этим летом тренера Розе в Дортмунд. В последних 5 матчах у команды ничья и 4 поражения, в том числе от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Эти результаты отбросили Гладбах на 9-е место в бундеслиге, похоже, это конец для нынешнего проекта. Без еврокубков многих перспективных футболистов (Нойхаус, Тюрам, Плеа) могут разобрать другие клубы, да и деньги от трансферов будут нужны «Боруссии», чтобы заменить выпадающие доходы то пропуска еврокубков. «Боруссия» Дортмунд ожила как раз перед стартом плей-офф ЛЧ. За яркой победой над «Севильей» последовали разгромы аутсайдеров «Шальке» и «Арминии». Санчо, проваливший начало сезона, сейчас в лютой форме: в 2021-м на его счету 7 голов и 7 передач. Холанд «Арминии» не забил (отдал пас на пустые ворота), зато в предыдущих трех играх отгрузил соперникам 5 мячей. Дортмунд снова вовсю борется за топ-4 в Германии и может еще пошуметь в этой Лиге чемпионов. А сегодня команда может оформить выход в полуфинал Кубка Германии.

Гладбах, кстати, драматично проиграл «РБ Лейпциг» в выходные. Команда Розе вела 2:0 в первом тайме, но сначала позволила сопернику сравнять счет, а затем и забить победный гол на 93-й минуте. После такого удара оправиться будет нелегко. Сегодня же не будет и лучшего бомбардира гладбахской «Боруссии» Штиндля из-за дисквалификации. Дортмунд по-прежнему остается без вратаря Бюрки (его успешно заменяет Хитц), Витцеля, Аканджи и Шмельцера. Для черно-желтых Кубок Германии — это единственный реальный шанс взять трофей в этом сезоне, так что мотивация будет соответствующая. Выбираем победу «Боруссии» Д в основное время за 1,93 в БК Olimp.bet.



Дортмунд играет в веселый футбол в последнее время, много забивает сам и дает такие возможности соперникам. Так что сегодня, скорее всего, будет много голов. В 5 последних матчах черно-желтых было минимум 3 гола. Оборона Гладбаха тоже не блещет, так что не видно, что может помешать пройти ставке тотал больше 3 голов. В БК «Бетсити» на это дают коэффициент 1,64.



Андрей Санталов