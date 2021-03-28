Дешаму пора побеждать: прогноз на матч Казахстан — Франция
Без шансов для хозяев поля.
Без шансов для хозяев поля.
Франции не повезло в первом матче отбора к ЧМ-2022 с Украиной. Подопечные Зидана много атаковали и создали достаточно моментов, чтобы уйти на перерыв с разницей в счете не в один мяч, а в несколько, но Жиру и Мбаппе подвела реализация. А после перерыва рикошет помог украинцам сравнять счет, дальше команда Шевченко успешно отзащищалась. Франция любит атаковать через фланги, и игроки Украины были к этому готовы. В целом, за счет компактной обороны и активного прессинга в середине поля украинцы не позволили французам доминировать, как те обычно привыкли.
Казахстан пропускал первый тур, и теперь попадает на разозленную Францию. Шансов у хозяев поля изначально было мало. Сборная провалила выступление в Лиге наций, заняв последнее место в дивизионе C. После этого чешского тренера Билека, сменил местный специалист Байсуфинов. В группе с Украиной, Финляндией и Боснией и Герцеговиной казахстанская команда обречена на последнее место. Сегодня еще и не сыграет
Дешама не поймут, если он потеряет очки во втором матче подряд. Через два дня французов ждет более серьезный соперник в лице Боснии и Герцеговины, так что сегодня многим игрокам основы тренер, скорее всего, даст отдохнуть. Но и таких «дублеров», как, например, Марсьяль и Дембеле, должно хватить для победы. Выбираем здесь вариант Франция победит с форой -2, в БК «Париматч» на это событие можно поставить с коэффициентом 1,83.
Игроки Франции любят фолить, в матче с Украиной они 17 раз нарушали правила (у соперника было только 3 фола). Но футболисты сборной Казахстана нарушают правила еще чаще. В последних 5 матчах этой команды стабильно пробивался тотал больше 22,5 фолов. У Франции эта ставка срабатывала в 3 из последних 5 игр. По статистике это интересный вариант, его также можно заиграть в этой встрече. БК «Бетсити» дает на тотал фолов больше 22,5 коэффициент 1,9.
Андрей Санталов