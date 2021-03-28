Дешаму пора побеждать: прогноз на матч Казахстан — Франция

Франции не повезло в первом матче отбора к ЧМ-2022 с Украиной. Подопечные Зидана много атаковали и создали достаточно моментов, чтобы уйти на перерыв с разницей в счете не в один мяч, а в несколько, но Жиру и Мбаппе подвела реализация. А после перерыва рикошет помог украинцам сравнять счет, дальше команда Шевченко успешно отзащищалась. Франция любит атаковать через фланги, и игроки Украины были к этому готовы. В целом, за счет компактной обороны и активного прессинга в середине поля украинцы не позволили французам доминировать, как те обычно привыкли.



Казахстан пропускал первый тур, и теперь попадает на разозленную Францию. Шансов у хозяев поля изначально было мало. Сборная провалила выступление в Лиге наций, заняв последнее место в дивизионе C. После этого чешского тренера Билека, сменил местный специалист Байсуфинов. В группе с Украиной, Финляндией и Боснией и Герцеговиной казахстанская команда обречена на последнее место. Сегодня еще и не сыграет из-за травмы самый дорогой игрок Казахстана — защитник ЦСКА Зайнутдинов.