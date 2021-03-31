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12:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Последний шанс для молодежки: прогноз на матч Дания — Россия

Нужна только победа.

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Источник: РИА "Новости"

Этого чемпионата Европы ждали по-особому, казалось, в России действительно появилась талантливая молодежь, которая сможет проявить себя на уровне сборных. Сделать то, что не удавалось предыдущим поколениям. Первый матч с Исландией поддержал эти надежды, а вот уже вторая игра с фаворитом группы Францией заставила засомневаться. Два пенальти, невольным виновником которых стал защитник «Спартака» Маслов, убили интригу в игре. Хорошие моменты были у Захаряна и Чалова, но мастерства реализовать их не хватило.

Дания же удивила еще в первом туре, одолев громких по именам французов. Скандинавы выстроили плотную оборону и провели только одну острую атаку, но этого хватило. Самую слабую команду группы — Исландию — датчане тоже обыграли, решив вопрос в первые 18 минут. Как и в российской сборной, тут тоже много футболистов, закрепившихся в клубах на взрослом уровне. Есть и отличие — 10 игроков уже выступают за зарубежные клубы, например за «Андерлехт» и «Лечче».

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер молодежки уже пообещал изменения в составе. По прошлому матчу есть вопросы к Облякову (все-таки роль опорника ему не очень подходит), левому защитнику Тикнизяну… Маслова справа уже точно не будет, у него перебор желтых карточек, поэтому спартаковца отправили в Москву. Турнирная ситуация вынуждает атаковать, нужна победа с разницей в два мяча. Все-таки такие дриблеры, как Захарян и Макаров, могут что-то придумать впереди. Если с психологией все будет хорошо, то шансы будут. БК «Марафон» дает на победу России с форой 0 коэффициент 1,7.

Можно зайти и с другой стороны. Дания выстояла против Франции, игра вторым номером ей привычна и знакома. Ее устроит и ничья и поражение с минимальным счетом. В случае равенства очков у трех команд будут считаться разница мячей в матчах между собой. Цена ошибки будет высока, обе сборные, скорее всего, начнут встречу аккуратно, сильно не рискуя. В такой ситуации можно попробовать сыграть тотал меньше 2,5 — БК Olimp.bet дает на это событие коэффициент 1,83.

Андрей Санталов

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