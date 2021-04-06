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16:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Федотов остановит поезд Николича: анонс матча «Сочи» — «Локомотив»

Схватка за полуфинал Кубка России.

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Источник: РИА "Новости"

Для «Сочи» наступила какая-то черная полоса. Южане проиграли «Локомотиву» и «Рубину» — прямым конкурентам по борьбе за еврокубки. Основной вратарь Джанаев выбыл из-за травмы, главный тренер заболел ангиной — в общем, проблем хватает. При этом по игре «Сочи» по-прежнему смотрится очень неплохо. С «Локо» команда Федотова создавала моменты даже без Нобоа и форварда Заболотного. В Казани матч и вовсе был равный, подвела реализация.

«Локомотив» этой весной играет по новой схеме с двумя нападающими. В атаке мяч забрасывается в свободную зону на Лисаковича или Камано, а те уже решают. Большую пользу также снова приносит Крыховяк, у поляка 4 гола и передача в 2021-м. Смолов эффективен после выходов на замену во вторых таймах (2 мяча в 3 играх). Плюс по-новому раскрылся Жемалетдинов. 24-летний полузащитник выходит на позиции плеймейкера, раздает передачи, но может забить и сам. Неудивительно, что «Локо» выглядит лучше других команд РПЛ в этом году и уже ворвался в первую тройку.

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Федотов известен своим детальным подходом к матчам, на этот раз «Сочи» с тройкой центральных защитников должен быть готов к забросам «Локо». Николич также может дать отдохнуть кому-то из основных игроков, да и те, кто восстановился после травмы, как, например, Миранчук, должны получить практику. Плюс гости выиграли уже 6 матчей подряд после зимнего перерыва, когда-то эта серия прервется. В БК «Фонбет» на победу «Сочи» с форой 0 в ¼ финала Кубка России можно поставить с коэффициентом 2,05.

Кубковые матчи также отличает высокий уровень борьбы, накал страстей, тут будут и фолы, и желтые карточки. Главным арбитром на эту встречу назначен Казарцев, который в этом сезоне в среднем за матч показывает 7 предупреждений — один из самых высоких показателей в РПЛ. «Локомотив» и «Сочи, кроме того, — не самые дисциплинированные команды, так что вариант с тоталом ЖК больше 5 выглядит логично. В БК 1Х Ставка на это дают коэффициент 1,66.

Андрей Санталов

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