Федотов остановит поезд Николича: анонс матча «Сочи» — «Локомотив»
Схватка за полуфинал Кубка России.
Схватка за полуфинал Кубка России.
Для «Сочи» наступила
«Локомотив» этой весной играет по новой схеме с двумя нападающими. В атаке мяч забрасывается в свободную зону на Лисаковича или Камано, а те уже решают. Большую пользу также снова приносит Крыховяк, у поляка 4 гола и передача в 2021-м. Смолов эффективен после выходов на замену во вторых таймах (2 мяча в 3 играх). Плюс
Федотов известен своим детальным подходом к матчам, на этот раз «Сочи» с тройкой центральных защитников должен быть готов к забросам «Локо». Николич также может дать отдохнуть
Кубковые матчи также отличает высокий уровень борьбы, накал страстей, тут будут и фолы, и желтые карточки. Главным арбитром на эту встречу назначен Казарцев, который в этом сезоне в среднем за матч показывает 7 предупреждений — один из самых высоких показателей в РПЛ. «Локомотив» и «Сочи, кроме того, — не самые дисциплинированные команды, так что вариант с тоталом ЖК больше 5 выглядит логично. В БК 1Х Ставка на это дают коэффициент 1,66.
Андрей Санталов