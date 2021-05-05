Ответный полуфинал тоже станет голевым: прогноз на матч «Рома» — «Манчестер Юнайтед»
Команда Сульшера должна побеждать и в Риме.
Команда Сульшера должна побеждать и в Риме.
Шансы «Ромы» в этом полуфинале с самого начала казались небольшими. И первый матч, похоже, уже определил, кто из этой пары выйдет в финал. Итальянцы даже удивили, забив два гола в первом тайме на «Олд Траффорде». Но потери сразу трех игроков
Для «Манчестер Юнайтед» победа в первом полуфинале со счетом 6:2 получилась яркой и красивой. А вот с «Ливерпулем» в выходные сыграть не получилось —
Манкунианцы в полном порядке в 2021-м, у них всего одно поражение в последних 22 матчах, а также 6 побед в 7 последних играх. «Ман Юнайтед» близок к выигрышу первого трофея с 2017 года. В предыдущих 4 полуфиналах в разных турнирах Сульшер проигрывал, но здесь преимущество после первого матча слишком велико. «Рома» осталась без вратаря Лопеса до конца сезона, есть сомнения по участию в ответной игре Верету и Спинаццолы. «Ман Юнайтед» будет удобно играть вторым номером против римлян, в этом матче они тоже должны побеждать. В БК «Марафон» поставить на их победу можно с коэффициентом 1,94.
Еще один вариант на этот полуфинал связан с голами. У «Ромы» большие проблемы в обороне, но в атаке остаются такие мастера, как Мхитарян, Пеллегрини и Джеко. «Волкам» ничего не остается, кроме как рисковать с первых минут, если они хотят попробовать зацепиться за эту игру. В большинстве матчей «Ман Юнайтед» проходит ставка обе забьют, здесь ее можно скомбинировать вот так: обе забьют и тотал голов больше 2,5. БК «Бетсити» дает на это событие коэффициент 1,67.
Андрей Санталов