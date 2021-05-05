Ответный полуфинал тоже станет голевым: прогноз на матч «Рома» — «Манчестер Юнайтед»

Шансы «Ромы» в этом полуфинале с самого начала казались небольшими. И первый матч, похоже, уже определил, кто из этой пары выйдет в финал. Итальянцы даже удивили, забив два гола в первом тайме на «Олд Траффорде». Но потери сразу трех игроков из-за травм еще до перерыва (включая основного вратаря Лопеса) слишком сильно ослабили «волков». Удержать счет 2:1 не было никакой возможности, в итоге «Рома» пропустила пять мячей, а могла еще больше. За этим последовали поражение 0:2 от «Сампдории» в серии А и новость о приходе Моуринью. Знаменитый португалец сменит Фонсеку на тренерском посту. Для «Манчестер Юнайтед» победа в первом полуфинале со счетом 6:2 получилась яркой и красивой. А вот с «Ливерпулем» в выходные сыграть не получилось — из-за протеста болельщиков на «Олд Траффорде». Здесь у команды Сульшера тоже, получается, преимущество над «Ромой» по физическому состоянию. Но и без этого манкунианцы выглядели сильнее. В первом матче феерили Кавани (два гола, два передачи и заработанный пенальти), Бруну (дубль и пас), а также был очень полезен Погба.

Манкунианцы в полном порядке в 2021-м, у них всего одно поражение в последних 22 матчах, а также 6 побед в 7 последних играх. «Ман Юнайтед» близок к выигрышу первого трофея с 2017 года. В предыдущих 4 полуфиналах в разных турнирах Сульшер проигрывал, но здесь преимущество после первого матча слишком велико. «Рома» осталась без вратаря Лопеса до конца сезона, есть сомнения по участию в ответной игре Верету и Спинаццолы. «Ман Юнайтед» будет удобно играть вторым номером против римлян, в этом матче они тоже должны побеждать. В БК «Марафон» поставить на их победу можно с коэффициентом 1,94.



Еще один вариант на этот полуфинал связан с голами. У «Ромы» большие проблемы в обороне, но в атаке остаются такие мастера, как Мхитарян, Пеллегрини и Джеко. «Волкам» ничего не остается, кроме как рисковать с первых минут, если они хотят попробовать зацепиться за эту игру. В большинстве матчей «Ман Юнайтед» проходит ставка обе забьют, здесь ее можно скомбинировать вот так: обе забьют и тотал голов больше 2,5. БК «Бетсити» дает на это событие коэффициент 1,67.



Андрей Санталов