«Уфа» одолеет «Зенит», Гончаренко обыграет ЦСКА, а «Спартак» красиво проводит Тедеско: ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше

«Сочи» — «Ротор»



Прогноз: «Сочи» победит и тотал больше 3,5, при этом в первом тайме будет ничья — коэффициент 19.



«Сочи» второй раз в этом году победил в южном дерби «Краснодар», главными действующими лицами снова стали Нобоа и Заболотный, забившие на двоих три мяча. Третья победа подряд оставляет команду Федотова в числе претендентов на попадание в тройку призеров. «Ротор» в игре с «Ахматом» наконец прервал свою серию из 6 поражений и 7 матчей без голов и выбрался из зоны прямого вылета. Теперь судьба волгоградцев в их руках, чтобы не остаться без РПЛ, нужно выступить не хуже «Уфы». Но перспективы остаются сомнительными, соперники создают слишком много моментов, а атака у «Ротора» по-прежнему худшая в лиге. «Сочи» должен дожать аутсайдера после перерыва.



«Уфа» — «Зенит»



Прогноз: «Уфа» победит со счетом 1:0 — коэффициент 10.

«Зенит» досрочно стал чемпионом в третий раз подряд, разгромив «Локомотив», и теперь главная интрига, какой состав выберет на этот матч Семак. Азмун и Дзюба, например, могут увеличить свой отрыв в гонке бомбардиров, но, скорее всего, лидерам команды дадут отдых. Сезон был сложный, кроме того, искусственное поле в Уфе подходит не всем. Хозяева в прошлом туре набрали одно очко во встрече с ЦСКА, оставив хорошее впечатление. «Уфа», правда, опустилась на 15-е место, но при Стукалове команда дает бой всем клубам, с немотивированным «Зенитом» ей тоже по силам справиться.



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«Локомотив» — «Динамо»



Прогноз: «Локомотив» победит со счетом 2:1 — коэффициент 10.

«Локомотив» еще недавно был фаворитом в борьбе за второе лигочемпионское место, но в Санкт-Петербурге прервалась впечатляющая серия из 11 побед, и вот «железнодорожники» уже третьи. Супернадежная оборона «Локо» рассыпалась в матче с «Зенитом», команда Николича за матч пропустила больше, чем за два последних месяца. «Динамо» проваливает концовку чемпионата. Причем не по игре, выглядят бело-голубые по-прежнему очень симпатично, а по результатам. Поражение от «Крыльев» в Кубке, ничья с «Уралом» и еще две баранки от «Химок» и «Рубина». Динамовской молодежи не везет, пока что она не готова давать результат. «Локо» возьмет три очка за счет опыта.



«Арсенал» Тула — «Рубин»



Прогноз: во втором тайме «Арсенал» победит и обе забьют — коэффициент 17.



Тут интересный расклад. «Арсенал» еще не гарантировал себе спасение от прямого вылета, так что команда Парфенова будет настроена решить все до выезда в последнем туре в «Уфу». Тем более, что практически все свои очки туляки набирают в этом сезоне дома. «Рубин», в свою очередь, остается лучшей гостевой командой РПЛ. Казанцы борются за еврокубки, в прошлом туре они наказали «Динамо» за ошибки, но постоянно побеждать им тяжело, особенно без Хвичи в составе. «Арсенал» только что уступил «Спартаку», во втором матче подряд на своем поле они вряд ли потеряют очки, хотя Слуцкий так просто, конечно, не сдастся.

ЦСКА — «Краснодар»



Прогноз: «Краснодар» победит с разницей в 2 гола — коэффициент 13.

Гончаренко против бывшего клуба. Тут обеим сторонам есть что доказывать, хоть и расстались они хорошо. У ЦСКА все грустно после назначения Олича. Армейцы 4 матча не могут выиграть, в еврокубки пробиться мало шансов. Рондон перестал забивать, а тут еще Влашич травмировался — вдобавок к Фернандесу, Магнуссону и другим игрокам. «Краснодар» не смог выиграть у «Сочи» последний домашний матч сезона. У Гончаренко продолжается время экспериментов, но эмоциональный фон для них не самый удачный, «быки» при новом тренере набрали только 4 очка из 12. Обе команды в оптимальных составах, но на ЦСКА потеря лидеров (и неопытность тренера) скажется сильнее.



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«Урал» — «Ростов»



Прогноз: ничья и тотал больше 1,5, при этом в первом тайме выиграет «Урал» — коэффициент 15.



Обе команды уже доигрывают сезон. «Урал» в прошлом туре уступил «Химкам», хотя почти всю игру провел в большинстве. В этом чемпионате екатеринбуржцы, как и в последние годы, держались в районе 11−12-х мест. Вылет им не грозил, но и на что-то большее они не претендовали. «Ростов» в двух последних турах разобрался с «Арсеналом» и «Тамбовом», хотя последней команде подопечные Карпина долго не могли забить. Но теперь ростовчане чувствуют себя получше и уже, по сути, готовятся к следующему чемпионату. «Урал» с запасом является самой мирной командой лиги, так что ничья в этом матче никого не удивит.



«Спартак» — «Химки»



Прогноз: в первом тайме «Спартак» победит и обе забьют — коэффициент 11.