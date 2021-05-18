Клопп пробьется в топ-4 АПЛ: прогноз на матч «Бернли» — «Ливерпуль»
Развязка сезона все ближе.
Развязка сезона все ближе.
Казалось бы, что сложного ждало мотивированный «Ливерпуль» в матче с немотивированным «Вест Бромвичем»? Одни бьются за топ-4 АПЛ, другие уже вылетели в чемпионшип. Однако за 90 минут «красные» смогли лишь сравнять счет, а в уже добавленное время мы увидели красивую драматическую концовку. Вратарь Алисон прибежал в чужую штрафную и забил как заправский нападающий. Только благодаря этому чуду «Ливерпуль» продолжает претендовать на Лигу чемпионов в следующем сезоне.
И шансы у команды Клоппа весьма неплохие. Две победы над «Бернли» и «Кристал Пэлас» позволят мерсисайдцам набрать 69 очков. У «Лестера» сейчас 66, но его ждут сложнейшие матчи с «Челси» и «Тоттенхэмом». У «Челси» — 64 очка, и не факт, что подопечные Тухеля выиграют два оставшихся матча. В общем, «Ливерпуль» может выйти на 4-е место уже в этом туре, ведь
«Бернли» выполнил главную задачу на сезон, сохранив место в
При этом нельзя не заметить, какие проблемы у «Ливерпуля» есть в обороне. Неопытный центр защиты доставляет столько проблем, что даже Алисон не может справиться со всеми из них. «Красные» пропускали в 4 из последних 5 матчей — в том числе от «Ньюкасла», «Лидса» и «Вест Бромвича». «Бернли» же сыграет впервые при своих болельщиках с марта 2020-го и постарается забить как минимум один гол. Так что тут весьма заманчиво смотрится вариант обе забьют за 1,68 в БК «Бетсити».
Андрей Санталов