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14:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпионский матч Симеоне: прогноз на игру «Вальядолид» — «Атлетико»

Решающий тур Ла Лиги.

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Источник: AP 2021

Упорная чемпионская гонка в Испании сохранила интригу до последнего тура. Тут уже расклады простые: «Атлетико» побеждает и берет золото. Если нет, то тут уже надо смотреть, как в параллельном матче играет «Реал». В прошлом туре команда Симеоне едва не упустила преимущество, которое зарабатывало весь сезон. Немотивированная «Осасуна» уперлась и успешно оборонялась, «Атлетико» при этом еще и сильно не везло. И когда «матрасники» пропустили, казалось, что удача все-таки на стороне «Реала». Но после 80-й минуты Лоди сначала сравнял, а потом Суарес добыл-таки три очка. У экс-форварда «Барселоны» 20 голов в чемпионате — 10 из них стали победными.

«Вальядолиду» тоже есть за что играть. Клуб Роналдо еще сохраняет шансы на спасение, но нужна только победа. Возможно, игрокам пообещают еще и премиальные, даже если они хотя бы сыграют вничью с «Атлетико», так что игра просто для фаворита точно не будет. При этом «Вальядолид» не побеждает в Ла Лиге с начала марта, а три последних матча проиграл с общим счетом 1:9. К тому же дома команда слабо играет в этом сезоне, в 18 матчах набрано только 16 очков — это второй результат с конца.

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«Атлетико» в последнем матче сезона не сможет рассчитывать на Лемара и Савича, но все остальные в строю, включая крайних защитников Триппьера и Лоди. В гостях мадридцы выглядели не так сильно в этом чемпионате, как дома, в 8 встречах из 18 они теряли очки. Но матче такой важности допустить осечку они не имеют права, как бы ни был мотивирован соперник. Выбираем здесь победу «Атлетико» с форой -1 за 1,58 в БК «Марафон». Коэффициент небольшой, но выглядит беспроигрышным вариантом.

Также можно рассмотреть победу «Атлетико» по угловым в первом тайме. Гости обязаны с первых минут идти вперед, атаковать, соответственно, и ситуация для корнеров у чужих ворот будет возникать больше. Тем более подачи с угловых — это одно из оружий команды Симеоне. БК 1Х Ставка дает на это событие коэффициент 1,61.

Андрей Санталов

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