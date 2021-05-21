Чемпионский матч Симеоне: прогноз на игру «Вальядолид» — «Атлетико»

Упорная чемпионская гонка в Испании сохранила интригу до последнего тура. Тут уже расклады простые: «Атлетико» побеждает и берет золото. Если нет, то тут уже надо смотреть, как в параллельном матче играет «Реал». В прошлом туре команда Симеоне едва не упустила преимущество, которое зарабатывало весь сезон. Немотивированная «Осасуна» уперлась и успешно оборонялась, «Атлетико» при этом еще и сильно не везло. И когда «матрасники» пропустили, казалось, что удача все-таки на стороне «Реала». Но после 80-й минуты Лоди сначала сравнял, а потом Суарес добыл-таки три очка. У экс-форварда «Барселоны» 20 голов в чемпионате — 10 из них стали победными.



«Вальядолиду» тоже есть за что играть. Клуб Роналдо еще сохраняет шансы на спасение, но нужна только победа. Возможно, игрокам пообещают еще и премиальные, даже если они хотя бы сыграют вничью с «Атлетико», так что игра просто для фаворита точно не будет. При этом «Вальядолид» не побеждает в Ла Лиге с начала марта, а три последних матча проиграл с общим счетом 1:9. К тому же дома команда слабо играет в этом сезоне, в 18 матчах набрано только 16 очков — это второй результат с конца.