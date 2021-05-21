Чемпионский матч Симеоне: прогноз на игру «Вальядолид» — «Атлетико»
Решающий тур Ла Лиги.
Решающий тур Ла Лиги.
Упорная чемпионская гонка в Испании сохранила интригу до последнего тура. Тут уже расклады простые: «Атлетико» побеждает и берет золото. Если нет, то тут уже надо смотреть, как в параллельном матче играет «Реал». В прошлом туре команда Симеоне едва не упустила преимущество, которое зарабатывало весь сезон. Немотивированная «Осасуна» уперлась и успешно оборонялась, «Атлетико» при этом еще и сильно не везло. И когда «матрасники» пропустили, казалось, что удача
«Вальядолиду» тоже есть за что играть. Клуб Роналдо еще сохраняет шансы на спасение, но нужна только победа. Возможно, игрокам пообещают еще и премиальные, даже если они хотя бы сыграют вничью с «Атлетико», так что игра просто для фаворита точно не будет. При этом «Вальядолид» не побеждает в Ла Лиге с начала марта, а три последних матча проиграл с общим счетом 1:9. К тому же дома команда слабо играет в этом сезоне, в 18 матчах набрано только 16 очков — это второй результат с конца.
«Атлетико» в последнем матче сезона не сможет рассчитывать на Лемара и Савича, но все остальные в строю, включая крайних защитников Триппьера и Лоди. В гостях мадридцы выглядели не так сильно в этом чемпионате, как дома, в 8 встречах из 18 они теряли очки. Но матче такой важности допустить осечку они не имеют права, как бы ни был мотивирован соперник. Выбираем здесь победу «Атлетико» с форой -1 за 1,58 в БК «Марафон». Коэффициент небольшой, но выглядит беспроигрышным вариантом.
Также можно рассмотреть победу «Атлетико» по угловым в первом тайме. Гости обязаны с первых минут идти вперед, атаковать, соответственно, и ситуация для корнеров у чужих ворот будет возникать больше. Тем более подачи с угловых — это одно из оружий команды Симеоне. БК 1Х Ставка дает на это событие коэффициент 1,61.
Андрей Санталов