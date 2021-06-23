Испанцы помучаются, но выиграют: прогноз на матч Словакия — Испания
Команде Энрике пора просыпаться.
Команде Энрике пора просыпаться.
Сборная Испании — пока одно из главных разочарований Евро-2020. Зрители освистывают команду и ругают Морату, поле в Севильи плохое и не подходит для любимой тактики испанцев перекатывать мяч, наконец, там просто очень жарко в это время года. Есть вопросы и к тренеру Энрике. Возможно, он так до сих пор не определился с оптимальным составом. Морено у него выходит вингером, хотя это не его позиция, Мората продолжает играть, несмотря на всю критику. Вероятно, схема Испании 4−3−3 может работать, но не с таким стартовым составом. У «Красной фурии» все хорошо, но только до подхода к чужой штрафной. Там уже не хватает скорости в передачах, обострений, дриблинга.
От Словакии же многого не ждали, и она эти ожидания оправдывает. И даже в
Андрей Санталов