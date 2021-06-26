Италия и Нидерланды пройдут дальше, Уэльс покажет, как играть с Данией, а Бельгия выбьет Португалию

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.



Уэльс — Дания



Прогноз: ничья за 3.60.



От Уэльса не ждали подвигов, как на Евро-2016, но валлийцы уверенно вышли из группы и готовы удивлять дальше. «Драконы» уверенно себя чувствуют, играя вторым номером, впереди у футболистов группы атаки всегда есть пространство, а там их радиоуправляемым пасом всегда может найти Бэйл. Да, сам Гарет уже 14 матчей не забивает за сборную, но передачи он раздает отменные. Его связка с Рэмзи снова опасна для соперников. Дания на этом чемпионате Европы уже пережила самые разные эмоции от боли до эйфории. Ситуация с Эриксеном сплотила не только сборную, но и всю страну. Скандинавы после 4:1 с Россией на подъеме, моменты и удары наконец стали превращаться в голы. Вопрос в том, хватит ли команде этого запаса уверенности. Такой поддержки, как в Копенгагене, в Амстердаме уже не будет, а у Уэльса уже есть опыт игры в плей-офф. Так что здесь в основное время победителя вполне может не быть.



Италия — Австрия



Прогноз: Италия победит с разницей 1 за 3.10.



Сборная Италии на чемпионате Европы взяла с места в карьер и не собирается останавливаться. Три победы, ноль пропущенных голов — без сомнения, у Манчини лучшая команда на групповом этапе Евро-2020. Что важно, она лучшая еще и по игре: во всех трех матчах итальянцы не сбавляли ход, когда забивали гол. Они продолжали давить, прессинговать, создавать угрозы, даже когда вышли играть вторым составом против Уэльса. И это, конечно, впечатляет. Австрия впервые в своей истории вышла в плей-офф на Евро, и это уже само по себе достижение. В решающем матче с Украиной австрийцы смотрелись очень уверенно: прессинг был эффективен, переход на 4 защитников с Алабой слева тоже сработал. Видно, что и над стандартами сборная Фоды работала. И все же против такой мощной Италии этого будет мало.



Нидерланды — Чехия



Прогноз: Нидерланды победят и обе забьют за 3.50.



Нидерланды, как и Италия, катком прошлись по групповому этапу, взяв 9 очков из 9. Схема с тремя центральными защитниками оказалась вполне рабочая и очень даже атакующая. Правый краек Думфрис уже стал одним из открытий турнира. Вейналдум превратился в настоящего лидера сборной, очень полезно играют Френки де Йонг и Депай. С такой удобной сеткой (дальше будет Уэльс или Дания) голландцы должны дойти как минимум до полуфинала. Чехия в трех матчах турнира выступила на своем уровне: взяла три очка с Шотландией, разошлась миром с хорватами и минимально уступила англичанам. Перед Евро многим было интересно, как сыграет спартаковец Крал, но пока он пока не впечатляет, полузащитник потерял место в старте. Форвард Шик забил уже три гола и вполне может отличиться и здесь, но все же класс голландцев повыше.



Бельгия — Португалия



Прогноз: Бельгия победит и тотал больше 2,5 за 4.50.



Два фаворита чемпионата Европы волею судеб встречаются уже в 1/8 финала. Бельгии на турнире пока пришлось включиться, по сути, только во втором тайме с Данией, в остальных матчах для победы им хватало класса. Де Брюйне с Азаром-старшим набирают форму к плей-офф, Лукаку мотивирован выиграть приз лучшему бомбардиру Евро, единственное слабое место у Бельгии — возрастная защита. У Португалии тоже есть такая проблема с 38-летним Пепе, но есть и другие. Бруну не в форме, позиционные атаки работают плохо. Вся надежда на контратаки, навесы на Роналду и, конечно, на пенальти. Прагматичный подход тренера Сантуша пока дает сбои. В 2016-м Португалия, впрочем, тоже с трудом вышла из группы, а потом взяла титул. Однако дважды провернуть такой трюк будет трудно, ставим здесь на Бельгию. И не удивимся голу Криштиану, ведь уже в этом матче он может побить мировой рекорд по голам за сборную.